Легендарный предприниматель, рыбный промышленник Мати Ветевоол в прошлом году собирался поменьше ходить на работу и проводить больше времени на рыбалке в Финляндии, но связанный с листерией скандал разрушил все планы, пишет Postimees.

Практически на каждый вопрос Ветевоол отвечает историей из своей жизни, от которых на глаза наворачиваются слезы. Его простые воспоминания пронизаны большой добротой, умением подойти с душой даже к мелочам и уважением ко всем людям.

«Много тебе наговорил, но и живу давно», - сказал он после трехчасового разговора.

- Вы говорили, что каждое утро едите рыбу – кусок лососи толще хлеба. Что вы ели, когда закрыли заводы?

- Знаете, и дальше ел рыбу. Я просто сам ее ловил. Я профессиональный рыбка и каждый день ставлю сети в заливе Вихтерпалу. Много там не поймаешь, но что-то есть. Мне просто ужасно нравится рыба.

- Рыбалка и поедание рыбы – это для вас источник жизненной силы?

- Абсолютно. В последнее воскресенье ходил в море, вода поднялась – мне выше пояса. Ветер был больше 20 метров в секунду. Три часа в холодной воде таскал сети. Руки до сих пор в мозолях. Это такая же мощная тренировка, как положить на спину пятикилограммовый мешок с песком и отправиться бегать в лесу. Я же могу ходить в море на лодке, у меня и все снаряжение имеется, но дергать сети намного интереснее и опаснее! Это намного лучше держит в форме. Я не жадный. Если рыбы в сети нет, хотя бы провел хорошую тренировку. А если есть хотя бы одна рыбка, считай, что мероприятие удалось. Такие вот у меня маленькие желания!

- И есть рыбу, это же так полезно.

- Расскажу одну историю. Когда в 1988 году я открыл рыбное товарищество, от холодной воды заработал серьезное воспаление суставов. Снаряжение же тогда было намного хуже, никаких теплых гидрокостюмов. Было так больно, что на коленях ползал по кровати. Жить вообще не хотелось. Пробовал разные примочки, но боль не проходила. Растапливал в кастрюле парафин и держал руки в нем. Но тут одна старушка сказала мне, мол, Мати, что ты мучаешься, ешь одну рыбу и увидишь, что твои болезни пройдут. Красной рыбы у меня тогда, понятно, не было, но были щуки, окуни, язи, камбалы. Осмелюсь сказать, ни одного дня не проходило без рыбы. Конечно, я принимал и какие-то таблетки, которые выписал врач. Причем через три месяца я обнаружил, что мои руки, колени и плечи больше не болят. Я прекратил принимать таблетки и продолжил налягать на рыбу. До сих пор работает.

- В каком состоянии сейчас вы сами и ваше предприятие? Можете ли выдохнуть с облегчением, что скандал закончился, или скорее охаете, когда посчитываете, какие убытки он вам принес?

- Ущерб, конечно, большой. Я сделал предварительные подсчеты, но не хочу эту сумму называть. Речь идет о миллионах евро – очень тяжелая сумма. Но, что это оханье даст? Нужно упереться обеими ногами и идти дальше. Я не могу повернуть время вспять и начать в той точки, в которой остановился.

В том году мы много звонили руководителям магазинов и шеф-поварам ресторанов, желали им всего хорошего в новом году. Они были настроены позитивно, что вселяет в нас веру и надежду на то, что сможем вернуться в колею. Я бы не сказал, что ни с нетерпением ждут нашу рыбу, но если мы хорошо поработаем, то вернем их назад.

- Листерия трясла ваше предприятие с марта прошлого года. Когда был самый тяжелый момент?

- (Долго думает.) Тяжелее всего было понять, почему так происходит? Почему именно мы попали в жернова Ветеринарно-пищевого департамента (VTA)? Я говорил со многими финнами, у меня там много хороших друзей, и среди владельцев рыбных фирм. Они звонили мне после истории в «Очевидце» (в передаче канала ЭТВ рассказали, что от гнездящейся на заводе бактерии умерли два человека – ред.) и выясняли, что происходит. Они спрашивали: я изменился и чего-то недоговариваю? Они просто не могли поверить, что VTA обвиняет завод, который по финским стандартам считается совершенно чистым!

- Но на вашем заводе нашли этот опасный тип…

- Да, я же говорил с руководством департамента, они сказали, что этот ставший известным тип листерии ST1247 должен был исчезнуть… Но вся Европа работает по-другому! В законах ЕС нет разговора ни об одном типе. Там есть требование, чтобы содержание листерии не превышало 100 единиц в грамме готового изделия. Мы тщательно выполняем это требование! И в Финляндии находили ультравирулентные типы, даже опаснее, чем наш. Но финских чиновников это не интересует, если содержание остается меньше 100 единиц, то есть ниже предельной черты. Мы исполняем законы и хотим, чтобы ко всем в Европе относились равно.

- Вокруг скандала, связанного с листерией, возникло очень много теорий заговора. Даже на уровне министров говорили, что VTA исполняет чей-то заказ и вставляет вам палки в колеса. Что вы думаете об этих разговорах?

- Скажу честно, что у меня полно дел, чтобы еще думать обо всех этих теориях заговора. Все это чистая спекуляция, которой я стараюсь не забивать голову. Никогда не нужно пытаться изменить то, что не в твоих силах. Менять нужно то, что можно изменить. Вы пытаемся ладить с департаментом.

Даже если рыба не идет, ставить сети - это отличная тренировка. "Это то же самое, что бегать по лесу с пятикилограммовым мешком на спине». ФОТО: Tairo Lutter

В 1988 году со второй женой я ездил в Англию. Я меня была возможность там остаться, мне предложили хорошую работу в одной электрофирме. Жена решила остаться, теперь она живет в США, она крупный миллионер, жена нефтяного бизнесмена. А я сказал, что не поеду, не брошу Эстонию.

Если мы все сдадимся, что будет с Эстонией? Да, мы попали в серьезный переплет, но сложности на то и даются, чтобы их преодолевать. Мы все хотим, чтобы Эстония относилась к нам лучше. Однако мы сами не всегда хорошо относимся к ней. Мы должны сильно постараться, чтобы в Эстонии стало еще лучше. Я считаю, что этот скандал для всех нас должен стать уроком: и для меня, и для чиновников.

- Как выдержало ваше здоровье?

- Слава богу, пока держится. Весной очень много ходил на рыбалку, а еще собирать землянику. В пять заканчивал работу в конторе, шел в лес и до восьми собирал ягоды, а потом до 11 закатывал их по банкам. Так уставал, что валился с ног и сразу засыпал.

Осенью ходил собирать грибы и орехи. У меня ужасно много орехов дома, каждый день их грызу. Беру орехокол, щелк-щелк, штук 40 съедаю за раз. Они сладкие и чертовски хорошие!

- После того, как в конце ноября заводы M.V.Wool закрыли ваши дети Меэлис и Мооника приняли управление и коммуникацию. Вы отошли в сторону. Почему?

- Скажем так, эмоционально мне было очень тяжело. У меня возникло ощущение, что я потерял все дело своей жизни, отрезаю от себя кусок чего-то такого, что прежде работало на полную мощь. Мы не могли об этом говорить. Те 27 человек, которых я сократил, пришли и обнимали меня, а мне было ужасно плохо.

Именно увольнение людей принесло много бессонных ночей. В прошлую среду я до четырех утра думал, что делать с 37 работниками: сокращать или нет. Думал о каждом по отдельности. В итоге решил оставить их на работе. Это означает, что вместо 125 человек мы сократили только 27.

- Это было решение принятое головой или сердцем?

- Это правда, между ушами нужно сохранять холодный рассудок. Было ли это экономически выгодное решение, выяснится к Ивановой ночи. Это зависит от того, насколько мы восстановим наши рынки и клиентов. Скажу так, цена последнего сохранения работников – где-то 180 000 евро. Если не получится, заплачу за все из своего кармана. Но верю и надеюсь, что мы справимся.

- Какие настроения были у работников, когда они узнали, что до рождества должны уйти в принудительный отпуск?

- Она бабушка, которая проработала у меня 13-14 лет, рассказала мне такую историю. Как-то под рождество на выходные к ней приехали внуки, им по 9-10 лет. Как всегда бабушка напекла им блинов с малиновым вареньем, сваренным из садовой малины. Одна из внучек была немного не в настроении, крутилась вокруг и хотела что-то сказать. Бабушка спросила, что у нее случилось. Внучка позвала ее в другую комнату, села бабушке на колени и сказала: «Бабушка, не дари мне в этом году никаких подарков. У меня все есть. Но скажи дяде Мати, чтобы он открыл завод, чтобы ты могла ходить туда на работу». Это была история, которая заставила сердце в груди колотиться.

Уждый год Мати ездит в Финляндию на соревнования по ловле щуки, где встречается с руководителями рыбных фирм с обеих сторон залива, ведет разговоры и ходит в баню. ФОТО: Tairo Lutter

- Прежде вы сказали, что из прошлогодней чехарды урок должны извлечь как вы, так и VTA. Чему научились вы?

- Кажется, что в Эстонии чиновникам противоречить нельзя. Но это самая большая ошибка. Даже тогда, когда все дела в порядке, тебе нужно унижаться. Точно также ведь и в семье происходит общение с женой или с тещей. Если они что-то говорят, всегда нужно отвечать: да, очень правильно, я абсолютно согласен. (Улыбается.)

- Со стороны сложилось ощущение, что вы несколько жесткий и обвиняете департамент.

- Я никогда не обвинял Ветеринарно-пищевой департамент! Когда в 1988 году я занялся бизнесом, то установил для себя четкие принципы. Одно из них заключается в том, что я могу сколько хочу нахваливать свой товар, но порицать чужой товар нельзя! Я до сих пор придерживаюсь этого принципа.

- Несколько человек говорили мне, что сопереживали вам, но изменили свое мнение тогда, когда в день закрытия заводов вы не пустили в дом чиновников VTA, которые хотели проверить содержимое складов.

- Это было не наше решение. Это было решение адвокатов. Законно это или нет, об этом сейчас ведется спор. Я сам не могу сказать, была ли это ошибка. Я не знаю.

- И все же. Можно ли было быть более дружелюбным и готовым к сотрудничеству?

- Мы все время сотрудничали с департаментом и хорошо справлялись. До июля прошлого года. Тогда нас перестали понимать.

Я могу за что-то посыпать голову пеплом, но тут был спор по принципиальным вопросам. Закон исполняется или нет. Я всегда думал, что Эстония – правовое государство и здесь действуют законы.

- То, что дело приобрело политический характер, – поход в министру Марту Ярвику – как вы теперь думаете, это было правильное решение?

- В действительности мы не ходили к министру Ярвику, мы ходили в Министерство сельской жизни. Для нас нет никакой разницы, кто тогда был министром. Мы видели министерство, как вышестоящий орган, у которого можно попросить о помощи в ситуации, когда в подчиненном ему учреждении обходят законы.

Не должно быть так, сегодня нас обвиняют за бактерию, которая причинила ущерб несколько лет назад! Тогда VTA нас тоже проверял и сказал, что все в порядке. Мы действовали из лучших побуждений. Может быть, через пару лет опять найдут какой-то новый тип бактерии, которой у нас сегодня вообще нет. Тогда тоже закроем все заводы задним числом? Но сидя на этой пороховой бочке, невозможно заниматься бизнесом и инвестировать! Эта проблема может угрожать всей пищевой промышленности Эстонии.

- Вы сказали, что перед чиновниками нужно унижаться. У них в Эстонии слишком много власти и слишком мало ответственности?

- Большая часть чиновников – очень приличные и доброжелательные люди. Но как в стаде есть отдельные паршивые овцы, так есть они и среди чиновников. Меня не тревожит ни один чиновник, напротив, они мне нравятся, когда исполняют законы.

- Вижу, что на вашем рабочем столе нет компьютера. Как вы занимаетесь делами?

- Компьютером я действительно не пользуюсь, у меня проблемы с глазами. (Лукаво улыбаясь, достает из кармана смартфон – ред.) Но тут все есть. Скажем так, всю работу с компьютером делают дети. У меня, к счастью, хорошие дети.

- Какова сейчас ваша роль в управлении M.V.Wool? Кроме того, что вы являетесь его собственником.

- Моя самая главная роль заключается в том, чтобы предприятие держалось в экономическом плане. Я отвечал за это последние 30 лет. По своим знаниям и опыту вижу, где могут скрываться возможные опасности. Знаю, куда и сколько инвестировать, сколько сырья покупать, чтобы не возник кризис ликвидности. Дети это тоже знают, но они позволяют мне работать из уважения к пожилому человеку. Кроме того, мы обсуждаем друг с другом все проблемы, у нас очень плотное общение.

- Как вы при всем происходящем вокруг поддерживаете в семье такое хорошее настроение?

- Настроение в семье поддерживаем юмором. Мы много шутим. Иногда шутки серьезные, иногда резкие. Мы друг другу всегда внушаем, что самое главное, чтобы все были здоровы. Самым сложным моментом было, когда дочь и зять в последний час старого года попали в тяжелую аварию. Зять даже вылетел из машины. Чудо, что машина его не раздавила. И дочь получила сильный удар. К счастью, оба сейчас восстанавливаются и поправляются. К сожалению, в аварии погиб наш щенок.

Дети живы, никого не отвезли в дурдом, внуки радостные и растут. Это – богатство! Скажу честно, что я очень богатый человек, у меня восемь внуков и один правнук! Делайте еще! Это все (показывает на завод – ред.) не является никаким богатством на фоне семьи, это все временное!

И еще о богатстве. Когда я закончил школу, попал на Harju KEK, которое было очень богатым предприятием и платило очень высокие зарплаты. Я упорно работал, был одним из сумасшедших работников. Когда был бригадиром, получал три директорские зарплаты. И хотя по молодости были недели, когда я ел только хлебные корочки и варил яблочный суп, в экономическом плане я прожил очень сильную жизнь. Но детей всегда учил: с вами может происходить все, что угодно, но деньги не должны взять над вами власть. Если деньги порабощают человека, все – труба! До тех пор, пока человек управляет деньгами, проблем нет.

- Весной вам исполнится 75 лет. Как долго вы еще собираетесь быть на предприятии?

- Конечно, буду до тех пор, пока в голове сохраняется холодный рассудок и могу что-то дать детям. В действительности я еще в прошлом году планировал отойти от дел, работать два-три дня в неделю, проводить время в своей хибаре в Финляндии, но тут случится этот скандал. Я считаю, что мне нужно еще пару-тройку лет проработать на полную ставку, чтобы фирма выбралась из трудностей.

- Этот скандал стал самым тяжелым моментом в вашей предпринимательской карьере? Или в 1990-х годах были проблемы и посильнее?

- Естественно, связанный с листерией скандал является самым большим кризисом. Я боюсь, что в истории не только нашей фирмы, но и во всем мире. Ни одно предприятие не оказывалось в таком положении из-за листерии.

А что касается 1990-х годов, то тогда у меня все было хорошо, поскольку у меня были очень хорошие друзья. Крышу, конечно, приходили предлагать. Я сидел на своей кухне, четыре молодых парня напротив. У всех было оружие за поясом, но я приказал им положить руки на стол. Хладнокровно сказал, что если кто-то из них двинет рукой, сам достану пистолет и застрелю. Вы же еще не жили, детей нет, хотите так умереть – спросил у них. Они испугались. В действительности никакого оружия у меня не было. Эти братки хотели денег. Я сказал, что денег у меня нет, я только строю завод. Мол, если хотите, берите строительный блок – 1,2 тонны, больше мне дать нечего. Через полтора часа они ушли.

Если несколько десятков лет назад Мати за раз мог вытянуть до 30 рыбин, то теперь счастлив, если в сети окажется пять штук. ФОТО: Tairo Lutter

- Вы – предприниматель, страстный рыбак, отец, дед и прадед, а также член Ляэне-Харьюского волостного собрания. Что еще вмещается в вашу жизнь?

- Больше все удовольствия мне доставляет, если получается сделать людям что-то хорошее. Вы даже не представляете, насколько это приятно.

Расскажу еще одну историю. В начале 1990-х годов часто ездил на Хийумаа и Сааремаа покупать угрей. Наш маринованный угорь тогда уже был в ресторане гостиницы «Олимпия» и популярность набирала обороты.

Договорился с хийумааскими рыбаками, что каждую неделю буду приезжать и покупать угрей у них. Обычно возвращался примерно с 250 килограммами. Я ездил уже почти год, когда в окрестностях Суурсадама ко мне подошла одна женщина. Она сказала, что ее внучка тоже рыбачит, ловил донниками угрей. Спросила, не куплю ли я и у нее? Я ответил: в чем вопрос, конечно, куплю!

Внучке было лет 12, очень робкая, ничего не говорила. Ее отец тоже был рыбаком, но он трагически погиб. По словам бабушки, девочка хотела купить себе школьную форму. «Тебе, бабушка, со мной же тяжело!» - говорила она. Я несколько лет покупал на Хийумаа и у этой девочки угрей. Позже начал покупать рыбу в Дании, и больше на острова не попадал. Забыл про эту историю. А лет 10 назад продавал рыбу во время кампании Таллиннского универмага. Вдруг ко мне подошла молодая женщина, 25-летняя, и спросила, Мати ли я. Я кивнул. Она очень обрадовалась, обняла меня за шею, даже поцеловала в щеку! Я смутился, спросил, может меня с кем-то перепутала. «Не перепутала, вы спасли мне жизнь! Я – та маленькая девочка, которая ловила для вас угрей», - сказала она, помахала рукой и ушла. Я сидел там полчаса, не мог сказать ни слова.

Это события, которые заставляют думать о жизни. Такие моменты нельзя пропустить.

- Вы делитесь хорошими и красивыми воспоминаниями, но скажите, а плохое вы в жизни тоже делали? Раскаиваетесь в чем-то?

- Конечно, я совершал ошибки. Но даже если что-то делал зря, старался это исправить. Умышленно я никому не сделал ничего плохого.

Еще вспомнил. Молодым мужчиной я закончил Таллиннский политехникум, приехал домой, дома меня ждал торт, на столе стояли цветы. Отец, который был простым рабочим, сказал мне так: «Мати, ты закончил техникум, и если когда-нибудь ты станешь маленьким начальником, запомни мой наказ: никогда не отнимай у работника того, что является его личным. Никогда не дери с него три шкуры!»

Сегодня я могу положить руку на сердце и сказать, что я не обидел ни одного работника. Когда я был руководителем работ в Harju KEK, иногда получалось так, что приходилось думать, где поджать расходы. Сразу на ум приходили слова отца. На работниках я не экономил, скорее старался платить больше, чем меньше.

- Для вас важно, чтобы M.V.Wool переняли ваши дети и внуки?В последнее время в Эстонии есть примеры, когда дело жизни продают иностранцам, поскольку дети не хотят продолжать вести бизнес.

- Да, для меня очень важно, чтобы фирма оставалась в руках семьи. Мне неоднократно делали предложения продать предприятие. Я не продал. Как я сказал раньше: деньги никогда не брали надо мной власть, я никогда не был алчным. Я живу очень скромно, не выпиваю и не транжирю, меня не соблазнить бог весть чем.

На M.V.Wool действительно работает много членов семьи (Мати радостно и с гордостью перечисляет всех сыновей, дочерей и их спутников жизни, после внуков и их супругов, которые работают в фирме – всего девять человек из близкого круга – ред.) Никто не хотел уйти.

- Как вам удается сохранять так много членов семьи в фирме?

- Смотрите, с детьми нужно заниматься тогда, когда они этого хотят. А не тогда, когда ты сам хочешь это делать. Возраст, когда ребенка можно заставить, это четыре-семь лет. К десяти годам нужно дойти до того, чтобы детям нравилось находиться с тобой. Если этого не добьешься, то тебя забудут.

У меня с внуком спутницы жизни есть такая договоренность, что он выучится на очень хорошего рыбного техника и придет ко мне на работу. Он сам этого хочет. Мы вместе ходим на рыбалку, говорим о разном. Ему 13 лет. У него есть восьмилетний брат, который говорит, что если место рыбного техника уже занято, то какие должности еще есть на заводе?

Когда моему внуку Маттиасу – мы зовем его Мату – было семь лет, мы стояли у магазина Харкуского завода, где, как известно, крупными буквами написано «Рыбный магазин Мати». Он сказал мне: «Дедушка, когда я однажды вырасту, смогу ли я вместо буквы „и“ написать букву „у“, чтобы новый магазин назывался „Рыбный магазин Мату“»? Он сказал, что хочет стать директором рыбного завода.

В этом возрасте ребенка пытаются направлять. Семечку нужно положить в землю там, где оно пустит росток. Семечко не бросают на стеклянный стол (стучит кулаком по стеклянному столу – ред.). Но 16-17-летний человек точно, как этот стеклянный стол. Тут уже сложно что-то сделать.

Жизнь Мати Ветевоола 74 года Образование: 1965 – Таллиннский политехникум Работа: 1966-1994 - Harju KEK, сначала бригадир, после руководитель работ

1988 – учредил первое в Эстонии основанное на частном капитале рыбное товарищество в Вихтерпалу

1994 - M.V.Wool AS, учредитель и руководитель Другие должности: Член Ляэне-Харьюского волостного собрания, председатель бюджетной и экономической комиссии

Член совета Эстонского рыбного союза Награды: Знак отличия «Белая звезда» IV класса

Премия за дело жизни

Знак отличия Торгово-промышленной палаты I класса Хобби: Рыбалка, сбор ягод и грибов, природа, путешествия Личная жизнь: Спутница жизни – Майре

Сын Меэлис Ветевоол и дочь Мооника Ветевоол являются акционерами M.V.Wool

Приемный сын Юрий Каштанов руководит заводом в Вихтерпалу

Зять Индрек Раянгу является директором по продажам M.V.Wool, а внук Хендрик Раянгу – руководителем по продажам

Итого: восемь внуков и один правнук.

- Вы говорили, что алкоголь не употребляете. Но, кажется, что это является одной из самых больших проблем в Эстонии. Автоаварии, пожары, насилие. Как вам удается держаться от алкоголя подальше?

- Да, когда я недавно читал про аварию на Сааремаа, в которой погибли три человека, то я плакал. Может быть, в последнее время у меня слишком потрепаны нервы. С другой стороны, я всю жизнь такой.

Я всю жизнь веду трезвый образ жизни. Один раз был пьяным, когда провожал лучшего друга в армию. Тогда я чувствовал, вот черт, голова гудит, я больше не могу. Но были периоды, когда я годами был абсолютно трезвым. После смерти первой жены, я долго не пил. Я остался с детьми один, растит их, повсюду возил на машине.

В последнее время я позволял себе по вечерам по одной рюмке, поскольку нервы были напряжены. Я меня есть одна марка, которую я пью – Cointreau (ликер с апельсиновым вкусом – ред.). У меня есть специальная рюмка, норвежцы подарили. С большим удовольствием беру рюмку и закусываю рыбным хлебом. (С гордостью.) Честно признаюсь, в последнее время грешил и брал вторую рюмку. Но это все.

От алкоголя меня держало детство. Особенно сильные воспоминания у меня от одной истории. Я думаю, что это было тогда, когда отец, работая в кооперативе в Падизе, получил первую зарплату. Он сказал мне: другие мужики с первой зарплаты купили бутылку водки, а я, парни, смотрите, купил вам на те же деньги ананасовых конфет. Он вывалил конфеты на стол, в моих детских глазах их было очень много. В тот момент я подумал: когда я вырасту, то и я вместо бутылки водки всегда буду покупать пакет конфет.

Поверьте мне, это то, что в течение всей жизни удерживает меня от алкоголя. Например, в техникуме были такие вечеринки, когда брат не узнавал брата. Парни, девушки – все уходили на дно. Мне было противно на них смотреть. Мне это не нравилось.

Старик и море. ФОТО: Tairo Lutter

- В последнее время вы могли наблюдать и за политикой? Вас тревожат эти склоки и оскорбления друг друга?

- Конечно. Политики должны быть очень осторожными в выборе слов. Все это никому не нужно. Но иногда нужно сказать жестко, многое выпущено из рук.

Я сам был беспартийным большевиком, и останусь им до смерти. В волости Падизе (теперь Ляэне-Харьюская волость – ред.) в свое время меня заманил прежний старейшина. Сказал ему, что приду только при одном условии: я не буду ничьим намордником и ни на кого нападать не буду. Я высказываю свое мнение, но если кто-то мне объяснит, что по-другому лучше, я буду согласен изменить свое мнение. Так и получилось.

- Ваш завод снова встанет на ноги и восстановит былое величие?

- Я уверен, что листерия нас не разрушит. Нужно понять, что без листерии невозможно, она повсюду в природе. Умные профессоры говорили мне, что если хотите освободить от листерии, вам нужно дистиллировать Балтийское и Норвежское моря. Это же абсурдно, это невозможно!