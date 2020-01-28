Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

Федерер, посеянный под третьим номером, в четвертьфинале одолел американца Тенниса Сандгрена, замыкающего первую сотню рейтинга ATP, со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Теннисисты провели на корте чуть более трех с половиной часов. 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Федерер в четвертом сете отыграл семь матчболов: три - на своей подаче при счете 4:5 и четыре - на тай-брейке.