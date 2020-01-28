Коронавирус обеспечил работой финское предприятие

"Да, сейчас в Миккели работают не покладая рук. К выходным нужно собрать порядка 200 устройств. Мы предполагаем, что число заказов еще вырастет", – говорит генеральный директор Genano Никлас Скугстер.

Эти очистители воздуха работают на основе запатентованной финнами технологии. В результате нового заказа пришлось продлить рабочие дни сотрудников завода. Два новых сотрудника были наняты для распределения рабочей нагрузки.

"Пока сложно предсказать, сколько работников надо будет нанять. Однако мы уже начали процесс рекрутинга", – отмечает исполнительный директор Matrel Лассе Турунен.

Genano работает на китайском рынке около пяти лет. Торговый оборот компании составляет 10 миллионов евро. Одна треть продукции в настоящее время экспортируется.

Компания также поставляла очистители воздуха по всему миру во время эпидемии птичьего гриппа и эпидемии MERS. В Финляндии оборудование используется, прежде всего, в общественных местах, таких как школы и поликлиники, которые страдают от проблем с воздухом в помещениях.