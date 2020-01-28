Газета: Еврокомиссия предложит упразднить монеты номиналом в один и два цента

Инициатива под номером 43 значится в списке как "Предложение по унифицированному округлению". В ее тексте содержится указание на доклад Еврокомиссии 2018 года, в котором говорится, что все больше стран ЕС переходит на округление цен до 5 центов. Сообщается, что это может позволить сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.

Ежегодные опросы Еврокомиссии, которые проводятся среди граждан ЕС, показывают, что большинство из них также выступает за то, чтобы не использовать больше мелкие монеты, отмечает издание.

В рабочей программе также есть инициатива по криптовалюте, ее Еврокомиссия планирует представить в третьем квартале 2020 года.