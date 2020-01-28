Картина дня: изменение закона о гражданстве, влияние коронавируса на Эстонию и откровения главы M.V.Wool

Китайский коронавирус грозит остановить работу эстонских заводов

Распространяющийся в Китае коронавирус со следующей недели затронет действующие в этой стране эстонские предприятия, так как людям будет запрещено покидать свои дома. Читать далее...

Глава Selver: приход Lidl может убрать с местного рынка кого-то из конкурентов

Глава Selver Кристи Ломп сказала в эфире передачи "Экономическое пространство" на радио Kuku, что канун Нового года был трудным временем для розничных магазинов, потому что большие партии рыбы обычно заказываются чуть ли не за год, а когда рыбные заводы M.V.Wool были закрыты, потребовалось найти замену в течение недели. Postimees публикует интервью с Ломп.

Мати Ветевоол: если деньги порабощают человека, дело – труба

Легендарный предприниматель, рыбный промышленник Мати Ветевоол в прошлом году собирался поменьше ходить на работу и проводить больше времени на рыбалке в Финляндии, но связанный с листерией скандал разрушил все планы. Читать далее...

Андрей Иванов, Отть Тянак и другие: стали известны обладатели госнаград

Стали известны имена тех, кто получит в этом году государственные награды из рук президента Керсти Кальюлайд. Читать далее...

Департамент здоровья о смертельном коронавирусе: что делать, если вам пришла посылка из Китая?

Коронавирус нового типа 2019-nCOV не распространяется через посылки из Китая, поэтому, заказывая в интернете популярные товары, жители Эстонии могут быть совершенно спокойны, уверяет Департамент здоровья. Читать далее...

Государство не может обеспечить право отца встречаться с ребенком

В январе вступило в силу решение суда, согласно которому Министерство юстиции должно выплатить компенсацию в размере 5000 евро отцу, который в течение нескольких лет не мог встретиться со своим ребенком, хотя суд определил порядок встречи. Читать далее...

Владелец Nitrofert подумывает перенести оборудование из Кохтла-Ярве на Украину

Остановивший производство с лета 2013 года, но до сих пор дающий работу полусотне человек завод удобрений Nitrofert могут перенести из Кохтла-Ярве на Украину. Читать далее...

Анна Леванди: эстонское фигурное катание на подъеме

B субботу Эва-Лотта Кийбус, воспитанница серебряной призерки ЧМ-1984 и многократной бронзовой призерки чемпионатов Европы Анны Леванди (Кондрашовой), повторила достижение Елены Глебовой, став седьмой в женском одиночном катании. Читать далее...

В Рийгикогу проголосовали за изменения в Законе о гражданстве: это решит проблему безгражданства детей

В Рийгикогу состоялось третье чтение законопроекта об упрощенном предоставлении гражданства детям серопаспортников и граждан третьих стран. Большинством голосов изменения в Законе о гражданстве были приняты сегодня, 28 января в Рийгикогу. Законопроект поддержали 64 депутата, против проголосовали 26 депутатов из Партии реформ. Читать далее...

Эстония добивается статуса наблюдателя в Арктическом совете

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу открыл в понедельник первое заседание межведомственной рабочей группы, готовящей заявку на получение Эстонией статуса наблюдателя в Арктическом совете, на заседании подчеркивался интерес Эстонии к Арктике и сотрудничеству с государствами-единомышленниками. Читать далее...

Репс: русскоязычные школьники имеют сложности с освоением эстонского языка не только в Ида-Вирумаа