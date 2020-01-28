Эстония добивается статуса наблюдателя в Арктическом совете

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу открыл в понедельник первое заседание межведомственной рабочей группы, готовящей заявку на получение Эстонией статуса наблюдателя в Арктическом совете, на заседании подчеркивался интерес Эстонии к Арктике и сотрудничеству с государствами-единомышленниками.
«Учитывая растущие проблемы, с которыми сталкивается Арктика, речь идет о возможности Эстонии участвовать на международном уровне в решении вопросов, связанных с Арктикой- прередал слова Рейнсалу пресс-секретарь МИД Эстонии. - Арктический совет является одним из важнейших форумов сотрудничества по региональным вопросам и привержен защите устойчивого развития и окружающей среды Арктики. Обеспечение устойчивого развития Арктики требует транснационального сотрудничества и широкой политической поддержки,"
По словам министра иностранных дел, подача заявок на получение статуса наблюдателя позволит нам лучше реализовать свои академические и предпринимательские компетенции. Министр иностранных дел также отметил растущую важность Арктики во внешней политике Европейского Союза и добавил, что подача заявки на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете позволит углубить сотрудничество со странами-единомышленниками в ближайшем регионе и за его пределами.
14 ноября прошлого года правительство одобрило подачу заявки Эстонии на статуснаблюдателя в Арктическом совете, подача заявки соответствует программе развития внешней политики Эстонии до 2030 года и программе действий правительства.
Состоящий из восьми членов Арктический совет является одним из наиболее важных форумов сотрудничества по региональным вопросам, он посвящен вопросам устойчивого развития и окружающей среды. Арктический совет насчитывает 13 членов-наблюдателей, основная роль которых заключается в том, чтобы следить за работой Совета и участвовать в рабочих группах. В Арктическом совете с мая 2019 года председательствует Исландия.