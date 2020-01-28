Эстония добивается статуса наблюдателя в Арктическом совете

«Учитывая растущие проблемы, с которыми сталкивается Арктика, речь идет о возможности Эстонии участвовать на международном уровне в решении вопросов, связанных с Арктикой- прередал слова Рейнсалу пресс-секретарь МИД Эстонии. - Арктический совет является одним из важнейших форумов сотрудничества по региональным вопросам и привержен защите устойчивого развития и окружающей среды Арктики. Обеспечение устойчивого развития Арктики требует транснационального сотрудничества и широкой политической поддержки,"

По словам министра иностранных дел, подача заявок на получение статуса наблюдателя позволит нам лучше реализовать свои академические и предпринимательские компетенции. Министр иностранных дел также отметил растущую важность Арктики во внешней политике Европейского Союза и добавил, что подача заявки на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете позволит углубить сотрудничество со странами-единомышленниками в ближайшем регионе и за его пределами.

14 ноября прошлого года правительство одобрило подачу заявки Эстонии на статуснаблюдателя в Арктическом совете, подача заявки соответствует программе развития внешней политики Эстонии до 2030 года и программе действий правительства.