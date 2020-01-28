Важно знать: какие изменения произойдут в этом году в системе родительских пособий

Новым и будущим родителям, безусловно, важно знать, что, несмотря на все изменения, которые были сделаны для улучшения системы родительских пособий, принцип назначения родительских пособий остается прежним: если в семье родились дети с разницей менее, чем в два с половиной года, родителям выплачивается пособие, которое для них более выгодно - то есть, зачастую, за первого ребенка.

Если разница в возрасте детей составляет чуть более 2 лет и 6 месяцев, родительское пособие может быть ниже, чем средний заработанный доход. Это верно только в том случае, если и с вторым ребенком хочет остаться дома с тот же самый родитель, и до выхода в декрет он не смог проработать целый год.

В то же время, однако, важно знать, что оба родителя имеют право на родительское пособие, так что у семей есть возможность решать, кто из родителей останется с ребенком и получит пособие. На основании статистики родительских пособий можно сказать, что в связи с изменениями, произошедшими в последние годы, выросла доля родителей, которые не только получают родительское пособие, но и работают с неполной ставкой и получают доход, облагаемый социальным налогом.

Таким образом, даже если разница между рождением двух детей составляет чуть более двух с половиной лет, работа в дополнение к пособию на первого ребенка может создать возможности для еще большего родительского пособия, чем в случае с предыдущим ребенком.

При разработке законов и внесении в них изменений, несомненно, необходимо заранее тщательно проанализировать потенциальные воздействия и привлечь как можно больше заинтересованных сторон к внесению изменений, отмечает Турк. Внесению изменений в родительское пособие в последние годы предшествовали многочисленные анализы и оценки воздействия.

Принцип поддержки рожденных подряд детей действует с момента принятия Закона о родительских пособиях. При создании этой меры были проведены консультаци с гинекологами и выяснено, что 2,5-летний перерыв является оптимальным и безопасным для здоровья женщин в плане поддержки последовательных родов.

Что еще изменится?

Кроме того, важно знать, что c 1 июля этого года отцы смогут брать 30-дневный отпуск по уходу за ребенком вместо нынешних 10 рабочих дней и получать родительское пособие за этот период.

Если до сих пор право на отпуск по отцовству имели только работающие отцы, то поправка, вступающая в силу в июле, создает право на отцовские пособия для всех отцов, независимо от их предыдущих трудовых отношений или формы трудовых договоров.

Отцы могут использовать пособие до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, одновременно с матерью или отдельно.