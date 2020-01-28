Россия соврала о том, что Крым посетило много туристов из Эстонии

Количество туристов, посещающих Крым выросло на 9,3% до 7,43 млн евро, написало посольство РФ в Эстонии. Причем из стран ЕС более всего иностранных туристов прибыло из Германии (7%) и Эстонии (3%). Немного математики и выходит, что Крым посетили 229 000 человек из Эстонии, то есть четверть всей Эстонии. Ведь, по данным Департамента статистики, население Эстонии в прошлом году составило 1 324 820 человек.

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В Эстонии, как и на территории всего ЕС, компаниям запрещено предоставлять туристические услуги в Крыму или Севастополе, под данный запрет попадает и организация турпоездок. «Министерство экономики и коммуникаций проинформировало предприятия о данном запрете», – сказала пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер. И все же в министерстве отмечают, что все больше людей путешествуют сами по себе, а туристические услуги необязательно покупают через эстонские фирмы.

Напомним, что Эстония не признает референдум о присоединении Крыма к России и не считает Крым и Севастополь территориями РФ.

«По данным Банка Эстонии, количество резидентов Эстонии, посетивших Россию и Украину в 2018 году, составляет чуть больше 360 000. Более всего люди путешествуют в Санкт-Петербург и Москву», – отмечают в министерстве.

Генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус заявила, что, насколько им известно, члены союза в минувшем году не организовывали туристические рейсы в Крым или Севастополь.

Как пишет блог Propastop в статье «Крымское туристическое чудо», пост посольства РФ в Эстонии также содержал откровенно пропагандистский посыл. Так, была приведена цитата главы Крыма Сергея Аксенова: «Это с полной ответственностью можно назвать народным голосованием граждан по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь, "к «оккупантам" в гости не ездят».

Erkki Bahovski ФОТО: TPM