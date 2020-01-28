Вт, 28.01.2020
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На месте крушения вертолёта Брайанта нашли только три тела из девяти

Kobe Bryant hukkus traagilises helikopteriõnnetuses pühapäeval.

ФОТО: TOM PENNINGTON/AFP/SCANPIX

Полиция продолжает поиски тел погибших в результате крушения вертолёта, на борту которого находился знаменитый баскетболист Коби Брайант и ещё восемь человек, передает Championat.com.

Пока обнаружены тела только трёх погибших, сообщает издание TMZ

Полиция попросила всех очевидцев трагедии предоставить любые фото- или видеоматериалы, которые помогут в расследовании происшествия.

26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом разбились его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта. Также СМИ узнали о том, что у четы Брайантов была договоренность - никогда не летать вместе одним вертолетом.

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