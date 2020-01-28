Визит в Таллинн на прогулочной яхте стоил финскому бизнесмену гигантского штрафа

Верховный суд Финляндии все еще рассматривает давний спор по поводу гигантского штрафа, наложенного на финского миллионера за посещение Эстонии на прогулочном катере без паспорта, пишет финское издание Ilta Sanomat.
Инвестор из известной семьи предпринимателей и его окружение отправились на яхте из Финляндии в Эстонию и обратно в августе 2015 года. После ночи в Таллинне компания вернулась в Хельсинки и была подвергнута пограничному контролю в Суоменлинна. Там оказалось, что у инвестора с собой не было паспорта, а только водительские права. Несмотря на возражения инвестора, береговая охрана Финляндии выписала ему 15-дневный штраф за мелкое правонарушение на государственной границе.
Сумма штрафа была высчитана в зависимости от дохода предпринимателя: дневная сумма составила 6 350 евро, а общая сумма штрафа - 95 250 евро.
Бизнесмен оспорил вынесенное ему наказание, поэтому было проведено предварительное расследование, после чего Хельсинкский окружной суд признал миллионера виновным в незначительном нарушении государственной границы.
В настоящее время Верховный суд изучает, насколько этот штраф соответствует принципу свободного передвижения в ЕС. В данном случае бизнесмен пересек «внутреннюю границу» ЕС между двумя шенгенскими государствами.
Предварительное решение, вероятно, будет вынесено нескоро: судя по задержкам в Европейском суде, получение ответа может затянуться до 2021 года.