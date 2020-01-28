Визит в Таллинн на прогулочной яхте стоил финскому бизнесмену гигантского штрафа

Инвестор из известной семьи предпринимателей и его окружение отправились на яхте из Финляндии в Эстонию и обратно в августе 2015 года. После ночи в Таллинне компания вернулась в Хельсинки и была подвергнута пограничному контролю в Суоменлинна. Там оказалось, что у инвестора с собой не было паспорта, а только водительские права. Несмотря на возражения инвестора, береговая охрана Финляндии выписала ему 15-дневный штраф за мелкое правонарушение на государственной границе.