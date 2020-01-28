Некоторые эстонские магазины нарушают связанное с алкоголем требование

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора проверил выполнение требований закона в 229 магазинах. "В большинстве из них требования соблюдаются, но есть и такие, в которых потребители по-прежнему видят алкогольную продукцию при выборе других товаров, алкоголь виден при входе в магазин или снаружи", – сообщила руководитель отдела торговли департамента Биргит Валгус.