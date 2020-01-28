Вт, 28.01.2020
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  • Некоторые эстонские магазины нарушают связанное с алкоголем требование

Некоторые эстонские магазины нарушают связанное с алкоголем требование

Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

По закону спиртные напитки необходимо визуально прятать от посетителей, но некоторые магазины продолжают выставлять их на видное место. Чиновники также обращают внимание на то, что из поля зрения клиентов следует убирать и безалкогольную продукцию, передает Rus.ERR.

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора проверил выполнение требований закона в 229 магазинах. "В большинстве из них требования соблюдаются, но есть и такие, в которых потребители по-прежнему видят алкогольную продукцию при выборе других товаров, алкоголь виден при входе в магазин или снаружи", – сообщила руководитель отдела торговли департамента Биргит Валгус.

По мнению руководителя отдела по вопросам алкогольной и табачной продукции Института развития здоровья Аннели Саммель, следует повысить сознательность продавцов и владельцев небольших магазинов и заправок.

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