ФОТО ⟩ Четыре формулы декора для уютной гостиной

Мы подсмотрели в дизайнерских проектах InMyRoom несколько классных идей для интерьера гостиной. Какой стиль вы выберете: скандинавский, эклектику, современную классику или ретро?
Так как же оформить уютную гостиную, в которой можно расслабиться после тяжелого рабочего дня или провести семейные выходные?
Для гостиной в скандинавском стиле
Мебель
Прямой диван серого цвета + удобное кресло на деревянных ножках + маленький журнальный столик.
Декор
Минималистичные светильники + кашпо с растениями и декоративные фигурки добавят уюта.
Текстиль
Светлый ковер с абстрактным принтом добавит обстановке тепла. Как и разноцветные декоративные подушки.
Для яркой ретро-гостиной
Мебель
Предметы с мягкими округлыми формами и яркими активными оттенками добавят интерьеру настроения.
Декор
Постер с интересным принтом + стильные светильники в духе 70-х + кашпо и декоративные фигурки, которые хочется рассматривать.
Текстиль
Яркие подушки дополнят диван насыщенного оттенка. Главное, чтобы оттенки перекликались с другими предметами.
Для эклектичной гостиной
Мебель
Диван нейтрального оттенка + столик из массива дерева+ открытый стеллаж, где можно хранить книги.
Декор
Зеркала в оригинальных рамах + светильники в стиле эко + вазы, кашпо и плетеные корзины.
Текстиль
Подушки разных форм и размеров + плетеный ковер + шторы с ботаническим принтом.
Для гостиной в стиле современной классики
Мебель
Диван + кресло с велюровой обивкой + журнальные столики с мраморными столешницами.
Декор
Картина на холсте + настольные лампы с необычным основанием + стеклянные вазы.
Текстиль
Бархатные или велюровые подушки + вязаный плед + плотные шторы блэкаут.
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