ФОТО ⟩ Четыре формулы декора для уютной гостиной

Так как же оформить уютную гостиную, в которой можно расслабиться после тяжелого рабочего дня или провести семейные выходные?

Для гостиной в скандинавском стиле

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Мебель

Прямой диван серого цвета + удобное кресло на деревянных ножках + маленький журнальный столик.

Декор

Минималистичные светильники + кашпо с растениями и декоративные фигурки добавят уюта.

Текстиль

Светлый ковер с абстрактным принтом добавит обстановке тепла. Как и разноцветные декоративные подушки.

Для яркой ретро-гостиной

ФОТО: скриншот с inmyroom.ru

Мебель

Предметы с мягкими округлыми формами и яркими активными оттенками добавят интерьеру настроения.

Декор

Постер с интересным принтом + стильные светильники в духе 70-х + кашпо и декоративные фигурки, которые хочется рассматривать.

Текстиль

Яркие подушки дополнят диван насыщенного оттенка. Главное, чтобы оттенки перекликались с другими предметами.

Для эклектичной гостиной

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Мебель

Диван нейтрального оттенка + столик из массива дерева+ открытый стеллаж, где можно хранить книги.

Декор

Зеркала в оригинальных рамах + светильники в стиле эко + вазы, кашпо и плетеные корзины.

Текстиль

Подушки разных форм и размеров + плетеный ковер + шторы с ботаническим принтом.

Для гостиной в стиле современной классики

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Мебель

Диван + кресло с велюровой обивкой + журнальные столики с мраморными столешницами.

Декор

Картина на холсте + настольные лампы с необычным основанием + стеклянные вазы.

Текстиль

Бархатные или велюровые подушки + вязаный плед + плотные шторы блэкаут.