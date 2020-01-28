Вт, 28.01.2020
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Лийве: выработка электроэнергии из сланца в Эстонии обречена

Сандор Лийве

ФОТО: Matti Kämärä

Председатель совета выступающей за создание в Эстонии  атомной электростанции компании Fermi Energia Сандор Лийве считает, что выработка электроэнергии из сланца в Эстонии по сути дела обречена и что в отсутствие лучших альтернатив следует построить небольшую атомную модульнореакторную станцию.

«Высокая цена на CO2, которая в настоящее время составляет 25 евро за тонну, практически прекратила производство электроэнергии из сланца. Климатическая политика ЕС де-факто отключила его», - сказал Лийве BNS во вторник на конференции «Ядерная энергия следующего поколения в Эстонии».

«Будущее сланцевой энергетики - это производство сланцевого масла, и его нужно очень быстро увеличивать. Вероятность того, что инвестиции потерпят неудачу, не уменьшается не только с годами и месяцами, но и с днями. Я призываю VKG и Eesti Energia поторопиться с решениями», - добавил Лийве.

«Производство электричества из горючего сланца фактически прекратилось, и мы не можем справиться, используя только солнце и ветер. Нам нужна в Эстонии новая управляемая электроэнергия, которая будет поставлять энергию в любую погоду», - сказал он.

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс также не высказался за преимущества будущего сланцевой электроэнергии.

«Я написал докторскую диссертацию об устойчивости сланцевого сектора в прошлом году. Если в 1992 году в эстонском сланцевом секторе было около 22 000 работников, сегодня около 6 000», - заявил он.

«Механизм ценообразования CO2 в Европейском союзе работает настолько мощно, что вполне вероятно, что вся выработка электроэнергии в Нарве исчезнет задолго до того, как мы запустим эту атомную станцию», - добавил Каллеметс.

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