Лийве: выработка электроэнергии из сланца в Эстонии обречена

«Высокая цена на CO2, которая в настоящее время составляет 25 евро за тонну, практически прекратила производство электроэнергии из сланца. Климатическая политика ЕС де-факто отключила его», - сказал Лийве BNS во вторник на конференции «Ядерная энергия следующего поколения в Эстонии».

«Будущее сланцевой энергетики - это производство сланцевого масла, и его нужно очень быстро увеличивать. Вероятность того, что инвестиции потерпят неудачу, не уменьшается не только с годами и месяцами, но и с днями. Я призываю VKG и Eesti Energia поторопиться с решениями», - добавил Лийве.

«Производство электричества из горючего сланца фактически прекратилось, и мы не можем справиться, используя только солнце и ветер. Нам нужна в Эстонии новая управляемая электроэнергия, которая будет поставлять энергию в любую погоду», - сказал он.

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс также не высказался за преимущества будущего сланцевой электроэнергии.

«Я написал докторскую диссертацию об устойчивости сланцевого сектора в прошлом году. Если в 1992 году в эстонском сланцевом секторе было около 22 000 работников, сегодня около 6 000», - заявил он.