Евгений Осиновский: родившиеся в Эстонии дети должны расти гражданами Эстонии

«Социал-демократическая партия поддержала этот закон, поскольку мы верим, что живущие и родившиеся в Эстонии дети могли бы иметь гражданство Эстонии. Мы считаем, что дети, которые родились в Эстонии и чьи родители имеют многолетнюю связь с Эстонской Республикой, могли бы расти гражданами Эстонии. Результаты исследований также показывают, что у детей таких родителей гражданский идентитет выражен сильнее. Важно, чтобы дети ощущали более сильную внутреннюю связь с этим государством и обществом, где они растут», – отметил Осиновский.

По его словам, требовать от младенцев владения эстонским языком и знания конституции, мягко говоря, странно, хотя часть политиков считает иначе.

Главный недостаток предложенного правительством решения – это то, что принятые поправки предоставляют фейковые права и делят детей на сорта. «На основании этого закона гражданами Эстонии должны стать 1 500 детей, но в действительности гражданство получат лишь 130 детей. Все остальные станут фейковыми гражданами», – пояснил Осиновский.

Дети граждан России имеют право стать гражданами Эстонии только после того, как они представят справку об освобождении их от российского гражданства. Но поскольку законодательство Российской Федерации не позволяет освобождать детей от гражданства, то такую справку невозможно получить до достижения ребенком совершеннолетия. «То, что 90 процентов детей, на которых нацелен этот закон, на практике лишают права стать гражданами, на мой взгляд, является издевательством над людьми», – подчеркнул Евгений Осиновский.