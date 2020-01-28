В английском языке появился новый глагол: меганмарклить. Что он означает?

Таким образом у отказавшейся от королевских титулов в пользу свободной жизни герцогини есть шанс попасть не только на первые полосы СМИ, но и в словарь.

Также издание дает советы, в каких случаях уместно использовать новый глагол.

"Меганмарклить - это ценить себя и свое душевное здоровье достаточно для того, чтобы встать и выйти из помещения / ситуации / среды, в которой ваше настоящее "Я" не воспринимают, или где оно нежелательно", - говорится в заметке.

Кроме того "промеганмарклить" вполне можно и даже нужно парня, который игнорировал тебя несколько недель, а потом написал "Не спишь?" в три часа ночи.

Также вполне уместно будет "промеганмарклить" работу, где тебя не ценят и уже несколько лет не повышают зарплату.