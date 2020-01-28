Убийство без аффекта: историк Олег Соколов признан вменяемым

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей студентки и аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым, пишет "Фонтанка" со ссылкой на экспертов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, обследовавшего Соколова.
"Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", - говорится в экспертизе, выдержку из которой опубликовало издание.
Отмечается, что следов влияния полной луны на обвиняемого психиатры Сербского тоже не нашли.
Защита Соколова пока никак не комментирует результаты экспертизы.
Напомним, в ноябре прошлого года преподававший в СПбГУ Олег Соколов был задержан в Петербурге. В его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Историк признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения.
В конце декабря 2019 года Олега Соколова перевели из института Сербского в следственный изолятор "Бутырка". Мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлена до апреля 2020 года.