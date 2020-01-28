Город взял под усиленный контроль использование полос для общественного транспорта

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков подчеркнул, что город создал спецполосы именно для того, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения как можно комфортнее и быстрее.

«Выделенные полосы предназначены исключительно для движения общественного транспорта и, соблюдая закон о дорожном движении, мы уважаем и других водителей, – отметил Новиков. – Город также планирует расширить сеть выделенных полос и в этом году, например, на Пирита-теэ будут оборудованы еще 2 километра спецполос в направлении движения из города».

Согласно закону, пользоваться полосами общественного транспорта могут перевозящие клиентов такси, оперативный транспорт и электромобили.

В понедельник, 27 января, представители Транспортного департамента совместно с Муниципальной полицией и Пыхьяской префектурой полиции проверили использование полосы для общественного транспорта на улице Гонсиори.

За два часа было зафиксировано 97 нарушений, вдобавок еще 10 нарушений было совершено таксистами. Полицейские ограничились устными предупреждениями и еще раз напомнили правила пользования выделенными полосами.

«Минувшая проверка показала, что правила использования выделенных полос нарушают многие водители, – отметил Эрик Йыэсаар, старший инспектор патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции. – Мы еще раз напомнили им, в каких случаях можно использовать этот ряд. В утренние часы пик, чтобы не застрять в пробках, стоит вооружиться достаточным запасом времени, также нужно быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения».

По словам Талво Рюйтельмаа, заместителя руководителя Транспортного департамента в сфере дорожного движения, в единичных случаях выделенные полосы использовали для движения даже тогда, когда полоса с реверсивным движением была свободна.

«Наблюдаемая картина ясно дала понять, что многие водители так и не поняли истинной цели выделенных полос – дать общественному транспорту преимущество, - отметил специалист. – Подобные рейды мы планируем проводить по всему городу и в дальнейшем».

В качестве напоминания участникам городского движения еще раз о порядке использования выделенных полос. Ими разрешено пользоваться общественному транспорту, такси и автобусам, перевозящим пассажиров. Также этими полосами может пользоваться спецтранспорт при выполнении рабочего задания или же возвращающиеся с вызова (автомобили спасателей, скорой помощи, полиции), а также электромобили.

На полосу общественного транспорта, если она находится на краю дороги в попутном направлении и не отделена от проезжей части непрерывной линией разметки можно выезжать для совершения поворота или для посадки/выгрузки пассажиров, если это не мешает движению общественного транспорта. Также на полосу общественного транспорта разрешено выехать при завершении поворота, но после следует незамедлительно перестроиться в свой ряд.