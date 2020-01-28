Вт, 28.01.2020
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Ливия предупреждает о прекращении нефтедобычи: "Это негативно скажется на цене"

Liibüa liidri Muammar Gaddafi vastased valmistavad relvi ja laskemoona ette järgmiseks pealetungiks.

ФОТО: AFP

Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла заявил об угрозе критического снижения нефтедобычи в стране почти до нулевого уровня. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg. 

По словам главы NOC, уже через несколько дней добыча нефти может сократиться до 72 тысяч баррелей в сутки. Страна в настоящее время добывает 262 000 баррелей в сутки.

Потеря добычи ливийской нефти негативно скажется на цене, предостерег Саналла.

«Незаконная блокада добычи нефти в Ливии просто приведет к дальнейшему обнищанию страны и подрыву правопорядка», – приводит Bloomberg слова главы NOC.

В октябре 2019 года NOC заявляла что к концу 2020 года добыча нефти в Ливии может вырасти с 1,3 млн б/с до 1,45 млн баррелей в сутки. Уже в этом году, 18 января, компания объявила форс-мажор, связанный с обострением противостояния в Ливии, и прекратила отгрузку нефти в портах так называемого «нефтяного полумесяца» (побережье залива Сирт). К 26 января добыча нефти в стране составляла чуть более 284 тысяч баррелей в день.

Глобальный нефтяной рынок на ситуацию в Ливии практически не реагирует. Днем во вторник баррель Brent на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне торговался по 58,91 долларов (-0,7%). В понедельник Saxo Bank опубликовал отчет, из которого следует, что в настоящее время новости о вспышке заболеваемости коронавирусом в Китае оказывают на нефтяные котировки более сильное влияние, чем новости из Ливии.

 
 

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