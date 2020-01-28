Ливия предупреждает о прекращении нефтедобычи: "Это негативно скажется на цене"

По словам главы NOC, уже через несколько дней добыча нефти может сократиться до 72 тысяч баррелей в сутки. Страна в настоящее время добывает 262 000 баррелей в сутки.

Потеря добычи ливийской нефти негативно скажется на цене, предостерег Саналла.

«Незаконная блокада добычи нефти в Ливии просто приведет к дальнейшему обнищанию страны и подрыву правопорядка», – приводит Bloomberg слова главы NOC.

В октябре 2019 года NOC заявляла что к концу 2020 года добыча нефти в Ливии может вырасти с 1,3 млн б/с до 1,45 млн баррелей в сутки. Уже в этом году, 18 января, компания объявила форс-мажор, связанный с обострением противостояния в Ливии, и прекратила отгрузку нефти в портах так называемого «нефтяного полумесяца» (побережье залива Сирт). К 26 января добыча нефти в стране составляла чуть более 284 тысяч баррелей в день.