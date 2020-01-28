ЕС включил в санкционный список главу "кабмина" Крыма

Решение принято Советом Европейского Союза - законодательным органом ЕС. Как следует из документа, в перечень вошел, в частности, председатель "Совета министров" Крыма Юрий Гоцанюк. В список включены те лица, на которые распространяются ограничительные меры "из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", передает Deutsche Welle.

Речь идет о причастности к организации "российских местных выборов" 8 сентября 2019 года - в единый день голосования, когда Россия, в частности, проводила выборы в "Госсовет" Крыма и "Заксобрание" Севастополя.

Наряду с Гоцанюком в санкционный список вошли председатель "городской избирательной комиссии" Севастополя Сергей Даниленко, а также заместитель главы "Горизбиркома" Севастополя и его секретарь Лидия Басова и Екатерина Пыркова.

Кроме того, в перечне фигурируют председатель "Заксобрания" Севастополя Владимир Немцев и его зампред Екатерина Алтабаева. Завершает перечень временно исполняющий обязанности "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

Таким образом, общее число фигурантов санкционного списка ЕС увеличилось до 177. Кроме того, в соответствии с режимом санкций заморожены активы 44 юридических лиц.

Поправки опубликованы в официальном журнале ЕС от 28 января этого года.