Мартин Репинский не получил доступа к тайнам НАТО

«Как я полагаю, причиной отказа мне в выдаче разрешения к тайнам НАТО, явился факт моих частых поездок в Российскую Федерацию. Моей целью всегда было способствовать общению и сотрудничеству между деловыми кругами наших стран. Таким образом способствую привлечению инвестиций из России и расширению эстонского бизнеса на территории восточных соседей. Также сейчас способствую запуску и развитию козьей фермы на территории Ленинградской области», - написал Репинский в Facebook.

«Помогаю обмену контактами между в Эстонией и Россией в различных сферах. Я никогда не скрывал этого, но, если такое тесное сотрудничество с россиянами является препятствием для получения доступа к тайнам НАТО, то я уважаю данное решение и перехожу из комиссии по обороне в конституционную комиссию. Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества», - отметил он.