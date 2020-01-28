Защитники пенсионной системы проведут перед Рийгикогу акцию протеста

Активисты гражданских движений - «Jah vabadusele, ei valedele» («Да» свободе, «нет» лжи) и Объединения накопителей (Pensionikogujate Ühendus) пенсии в среду днем проведут перед парламентом Эстонии акцию протеста против демонтажа пенсионной системы.
Об этом BNS сообщили представители движений, отметив, что к акции протеста присоединятся также представители оппозиционных партий.
Правительство, передавая парламенту проект поправок к законодательным актам, увязало голосование по реформе второй пенсионной ступени с вопросом о доверии правительству, чтобы таким образом избежать дискуссий в Рийгикогу. Выплате сбережений из второй пенсионной ступени будет сопутствовать кратковременный приток денег непосредственно перед местными выборами, однако тем самым нынешние и завтрашние пенсионеры в Эстонии будут обречены на дальнейшее долголетнее прозябание, подчеркивают организаторы акции.
Движение «Jah vabadusele, ei valedele» считает, что намечаемая реформа — это безответственный и недальновидный шаг, которым правительство подрывает доверие граждан к государству и чувство уверенности в завтрашнем дне, пытается, в нарушение Конституции, узаконить неравенство.
Представитель НКО Pensionikogujate Ühendus Силья Саар отметила, что основная проблема заключается в решении пообещать выплаты из средств второй пенсионной ступени людям еще до наступления пенсионного возраста.
«Это приведет к проявлению неравенства по отношению к тем, кто присоединился и не присоединился ко второй ступени, а также налагает груз расходов и рисков на плечи тех, кто решит продолжить накопление средств во второй ступени. Правительство таким образом крайне безответственно относится к своим согражданам», - сказала Саар.
По оценке движений, правительство под прикрытием обещаний свободного обращения с вкладами пытается продавить популистские меры, чтобы скупить голоса избирателей перед местными выборами, не заботясь о долгосрочных последствиях реформы.
Гражданские движения напоминают, что инициатор реформ – партия Isamaa – на выборах в Рийгикогу получила всего 11 процентов голосов, а также, что всего чуть более двух лет назад против упразднения второй пенсионной ступени выступали Центристская партия и ее лидер Юри Ратас.