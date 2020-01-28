Число выданных Эстонией в 2019 году виз выросло, а карт э-резидентов - сократилось

В прошлом году было подано 158 797 заявлений на получение эстонской визы, в позапрошлом году - 138 108, а в 2017 году - 144 578. При этом 92% заявлений были обработаны в пяти иностранных представительствах: Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Минске и Киеве.

В прошлом году значительно сократились консульские услуги по предоставлению электронных удостоверений личности резидента. Если в 2018 году таких операций было 19 816, то в прошлом году их число составило 14 778, что на 25% меньше, а в 2017 году - 11 964.