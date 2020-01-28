С февраля работа полиции существенно изменится

- Что в этом году будет в полиции по-другому?

- Изменится ключевой компонент работы полиции – центр управления. Он получает информацию из Центра тревоги и управляет ресурсами полиции. Сейчас центр управления находится в четырех местах, там, где Центры тревоги: в Таллинне, Йыхви, Тарту и Пярну. Начиная с первого февраля этот орган полиции будет находиться только в Таллинне и Тарту. Наш патруль будет получать уведомления и вызовы из Тарту.

- Тут сразу встает вопрос о том, что человек, направляющий в наш уезд патруль из Йыхви, образно говоря, мог не видеть Раквере даже в книжке с картинками, а Тарту еще дальше.

- Для нас уезды не имеют границ. Префектуры - также. В любом случае едет ближайший полицейский патруль. Например, патруль Тапа должен был отреагировать на вызов из Ярва-Яани.

Что касается вопроса, конечно, у нас есть опасения. В 2004 году центров управления было более пятнадцати. В одночасье не может случиться так, что сегодня мы находимся в Йыхви, а завтра - в Тарту. Мы должны подготовиться к этому. Это изменение вступило в силу уже прошлым летом. В декабре находящаяся в Тарту единица взяла некоторые наши происшествия. А в январе значительной частью происшествий в Вирумаа занимались уже в Тарту.