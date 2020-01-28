Полиция остановила на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль, мчавшийся со скоростью 172 км/ч

«Несмотря на гибель людей в пятницу и вчера, некоторые водители продолжают игнорировать правила дорожного движения. Невозможно представить, что чувствуют близкие человека, который может пострадать или погибнуть из-за такой глупости», - отметили в полиции.

Вчера 18:00 в поле зрения полиции попало транспортное средство, двигавшееся в столицу по шоссе Таллинн-Нарва со скоростью 172 км/ч. Молодые люди, находившиеся в автомобиле, не беспокоились из-за явно плохих погодных условий, водитель мог лишь в оправдание сказать, что он молод и глуп.