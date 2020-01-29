Катри Райк: для сохранения пенсий есть только два пути — повышение налогов или привлечение иностранной рабочей силы
- Главным проигравшим будет молодежь
- Поднимутся цены на жилье и автомобили
- Положение пенсионеров может ухудшиться
Сегодня парламент поставит точку в пенсионной реформе. Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся? Как обеспечить достойную пенсию жителям Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответила представитель парламентской оппозиции, экс-министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк.
Фрагмент беседы:
— Зачем понадобилась привязка реформы к вотуму доверия правительству? Почему коалиция пошла на такой шаг?
— Тем самым они получат возможность решить этот вопрос прямо сегодня, очень быстро.
Почти 1000 поправок от оппозиции окажутся за бортом реформы. Ни одна из них не будет обсуждаться! Это называется «бульдозерная политика».
Коалиция не хочет терять время на обсуждение реформы. Логика проста: люди смогут получить свои выплаты к 1 сентября 2021 года — аккурат перед местными выборами. Авторы реформы, партия Isamaa, смогут сполна насладиться своим достижением в предвыборной палатке. А рядом будут стоять социал-демократы, призывающие к осторожности.
Важно понимать, что главными проигравшими в этой реформе будут не нынешние пенсионеры или те, кто скоро собирается на пенсию, а молодежь! Это те, кому сейчас 20-30 лет.
Достаточно привести только один факт.
К 2060 году в Эстонии пенсионеров будет больше, чем работающих людей. Если сейчас на 1 пенсионера приходится 3 работника, то через 40 лет все кардинально изменится. Привлечение иностранной рабочей силы, например из Украины, станет неизбежностью.
— Кому же выгодна отмена II ступени?
— Только тому, что умеет сам грамотно инвестировать. Инвестиционные счета на данный момент имеют менее 100 000 человек, а во II ступени застраховано 774 000 человек. Можно предположить, что самостоятельно инвестировать и управлять своими сбережениями может только каждый седьмой.
Реформа на руку тем, кто умеет грамотно инвестировать. Вероятно, выгодна отмена страхования и тем, кто много зарабатывает, у кого уже накоплены приличные суммы.
Выиграет в краткосрочной перспективе и госбюджет. Сейчас у каждого застрахованного накоплено порядка 6000 тысяч евро.
При выходе из II ступени будет снят подоходный налог, и при росте потребления, массовых покупках квартир и машин, увеличится поступление налога с оборота. Государство получит двойную порцию налогов.
Согласно прогнозам экономистов, в бюджет 2022 года поступит дополнительно 1 миллиард. И это при том, что общий объем госбюджета в этом году составляет 11 миллиардов. Это позволит осуществить единовременное повышение пенсий, но речь может идти только об однократной мере.
— Какие риски лежат на поверхности?
Как подчеркивал госконтролер, у нас есть прогнозы только на 3 года вперед. На перспективу в 10-20-30 лет ничего не просчитывается.
Важно суметь сохранить пенсии на уровне 40% от средней зарплаты. Даже правительство сейчас признает, что эту планку мы можем не удержать.
Пенсионная реформа обернется для нас новыми социальными обязательствами, так как мы не можем оставить в бедственном положении наших людей.
Тем самым, увеличится нагрузка на местные самоуправления, которым прийдется выплачивать больше социальных пособий обедневшим жителям.
К сожалению, даже сейчас в Эстонии у пенсионеров один из самых низких уровней жизни. И положение пенсионеров может ухудшиться. Поэтому не делайте поспешных решений. Думайте и просчитывайте дальнейшие шаги!
Решение потратить пенсионные сбережения на новый холодильник или поездку в Таиланд, возможно, будет не самым разумным.
— Есть ли гарантии того, что пенсии не понизятся, налоги не повысятся?
— Таких гарантий нет! Ясно, что демографическая ситуация не улучшится. Количество трудозанятого населения стремительно уменьшается.
Для сохранения стабильности выплат пенсий есть только два пути: повышение налогов или привлечение иностранной рабочей силы.
— Но готовы ли мы упростить политику в отношении ввоза иностранной рабочей силы?
— Это большой вопрос. К этому не готовы избиратели двух партий, ставшими архитекторами пенсионной реформы: Isamaa и EKRE.
— Выдержат ли банки и государство финансовую нагрузку, если все бросятся снимать деньги? Как это отразится на уровне цен в стране, если на рынке окажется сразу большой объем денег?
— Всё станет дороже! Поднимутся цены на рынке жилья, подорожают автомобили и т. д. В этой пенсионной реформе кроются большие опасности.
Мы даже не знаем, сколько людей решит забрать свои деньги.
— Что предлагала изменить по части пенсий оппозиция?
— Сделать более гибкими условия получения накопленных денег людьми, подорвавшими здоровье, потерявшими трудоспособность. Кроме того, мы предлагали открыть возможность для всех пенсионеров забрать сразу все накопления после выхода на пенсию.
Не следует забывать, что в Польша и Венгрия изменили пенсионные системы, национализировав все накопления людей. Теперь Польша уже начала обратный путь и постепенно восстанавливает II ступень. Эстония — единственное государство, принявшее решение выплатить деньги людям обратно.
— О каких изменениях важно помнить застрахованным во II ступени?
— К 2021 году важно вовремя подать заявление. Не следует забывать и о том, что все накопления можно будет вынуть сразу, а не по частям.
Деньги лучше держать не дома, а в фондах. Тем более, что доходность фондов в последнее время повысилась, а инфляция остается на низком уровне. Для многих людей пенсионные сбережения — единственные накопления в их жизни. Берегите их!
В пенсионных фондах ваших сбережений — только одна треть, а остальное добавляло государство. При этом ваша первая ступень автоматически уменьшалась на 4 процента. К сожалению, об этом мало говорилось. Теперь это нужно иметь в виду.
Кроме того, следует помнить, что после выхода из II ступени вернуться обратно можно будет только через 10 лет.
Смотрите интервью в повторе!
- Зачем понадобилась привязка реформы к вотуму доверия правительству? Почему коалиция пошла на такой шаг?
- Почти 1000 поправок от оппозиции окажутся за бортом реформы. О чем это может говорить?
- Будет ли отказ от второй ступени выгоден для всех?
- Какие риски лежат на поверхности?
- Выдержат ли банки финансовую нагрузку, если все бросятся снимать накопленные деньги?
- Как это отразится на уровне цен в стране?
- Можем ли мы говорить о полном провале второй ступени?
- Как обеспечить достойную пенсию жителям Эстонии?