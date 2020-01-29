Катри Райк: для сохранения пенсий есть только два пути — повышение налогов или привлечение иностранной рабочей силы

На вопросы Rus.Postimees ответила представитель парламентской оппозиции, экс-министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк.

Фрагмент беседы:

— Зачем понадобилась привязка реформы к вотуму доверия правительству? Почему коалиция пошла на такой шаг?

— Тем самым они получат возможность решить этот вопрос прямо сегодня, очень быстро.

Почти 1000 поправок от оппозиции окажутся за бортом реформы. Ни одна из них не будет обсуждаться! Это называется «бульдозерная политика».

Коалиция не хочет терять время на обсуждение реформы. Логика проста: люди смогут получить свои выплаты к 1 сентября 2021 года — аккурат перед местными выборами. Авторы реформы, партия Isamaa, смогут сполна насладиться своим достижением в предвыборной палатке. А рядом будут стоять социал-демократы, призывающие к осторожности.

Важно понимать, что главными проигравшими в этой реформе будут не нынешние пенсионеры или те, кто скоро собирается на пенсию, а молодежь! Это те, кому сейчас 20-30 лет.

Достаточно привести только один факт.

К 2060 году в Эстонии пенсионеров будет больше, чем работающих людей. Если сейчас на 1 пенсионера приходится 3 работника, то через 40 лет все кардинально изменится. Привлечение иностранной рабочей силы, например из Украины, станет неизбежностью.

— Кому же выгодна отмена II ступени?

— Только тому, что умеет сам грамотно инвестировать. Инвестиционные счета на данный момент имеют менее 100 000 человек, а во II ступени застраховано 774 000 человек. Можно предположить, что самостоятельно инвестировать и управлять своими сбережениями может только каждый седьмой.

Реформа на руку тем, кто умеет грамотно инвестировать. Вероятно, выгодна отмена страхования и тем, кто много зарабатывает, у кого уже накоплены приличные суммы.

Выиграет в краткосрочной перспективе и госбюджет. Сейчас у каждого застрахованного накоплено порядка 6000 тысяч евро.

При выходе из II ступени будет снят подоходный налог, и при росте потребления, массовых покупках квартир и машин, увеличится поступление налога с оборота. Государство получит двойную порцию налогов.

Согласно прогнозам экономистов, в бюджет 2022 года поступит дополнительно 1 миллиард. И это при том, что общий объем госбюджета в этом году составляет 11 миллиардов. Это позволит осуществить единовременное повышение пенсий, но речь может идти только об однократной мере.

— Какие риски лежат на поверхности?

Как подчеркивал госконтролер, у нас есть прогнозы только на 3 года вперед. На перспективу в 10-20-30 лет ничего не просчитывается.

Важно суметь сохранить пенсии на уровне 40% от средней зарплаты. Даже правительство сейчас признает, что эту планку мы можем не удержать.

Пенсионная реформа обернется для нас новыми социальными обязательствами, так как мы не можем оставить в бедственном положении наших людей.

Тем самым, увеличится нагрузка на местные самоуправления, которым прийдется выплачивать больше социальных пособий обедневшим жителям.