Ср, 29.01.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски

Студия Postimees: ясна ли конечная цель пенсионной реформы?
10:00

Сегодня парламент поставит точку в пенсионной реформе. Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся? Как обеспечить достойную пенсию жителям Эстонии?

Смотрите интервью в 10:00! В студию Rus.Postimees приглашена представитель парламентской оппозиции, экс-министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк

  • Зачем понадобилась привязка реформы к вотуму доверия правительству? Почему коалиция пошла на такой шаг?
  • Почти 1000 поправок от оппозиции окажутся за бортом реформы. О чем это может говорить?
  • Будет ли отказ от второй ступени выгоден для всех?
  • Какие риски лежат на поверхности?
  • Выдержат ли банки финансовую нагрузку, если все бросятся снимать накопленные деньги?
  • Как это отразится на уровне цен в стране?
  • Можем ли мы говорить о полном провале второй ступени?
  • Как обеспечить достойную пенсию жителям Эстонии?

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