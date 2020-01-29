Студия Postimees: ясна ли конечная цель пенсионной реформы?
Сегодня парламент поставит точку в пенсионной реформе. Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся? Как обеспечить достойную пенсию жителям Эстонии?
Смотрите интервью в 10:00! В студию Rus.Postimees приглашена представитель парламентской оппозиции, экс-министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк.
- Зачем понадобилась привязка реформы к вотуму доверия правительству? Почему коалиция пошла на такой шаг?
- Почти 1000 поправок от оппозиции окажутся за бортом реформы. О чем это может говорить?
- Будет ли отказ от второй ступени выгоден для всех?
- Какие риски лежат на поверхности?
- Выдержат ли банки финансовую нагрузку, если все бросятся снимать накопленные деньги?
- Как это отразится на уровне цен в стране?
- Можем ли мы говорить о полном провале второй ступени?
- Как обеспечить достойную пенсию жителям Эстонии?