Вт, 28.01.2020
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  • Подозрения в коррупции: Центральная криминальная полиция наведалась в одну из таллиннских больниц

Подозрения в коррупции: Центральная криминальная полиция наведалась в одну из таллиннских больниц

Восточно-Таллинская центральная больница.

ФОТО: Sander Ilvest

Центральная криминальная полиция провела во вторник в Восточно-Таллинской центральной больнице производственные процедуры в связи с подозрениями в коррупции, пишет Postimees.

По неподтвержденным данным, Центральная криминальная полиция задержала во вторник членов правления Восточно-Таллинской центральной больницы.

В Центральной криминальной полиции подтвердили, что в больнице были проведены производственные процедуры, уточняющая информация в данный момент отсутствует.

Пресс-служба Восточно-Таллинской центральной больницы во вторник вечером не была доступна для комментариев.

Дополнительную информацию о производстве редакция надеется получить в среду.

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