Подозрения в коррупции: Центральная криминальная полиция наведалась в одну из таллиннских больниц

Центральная криминальная полиция провела во вторник в Восточно-Таллинской центральной больнице производственные процедуры в связи с подозрениями в коррупции, пишет Postimees.
По неподтвержденным данным, Центральная криминальная полиция задержала во вторник членов правления Восточно-Таллинской центральной больницы.
В Центральной криминальной полиции подтвердили, что в больнице были проведены производственные процедуры, уточняющая информация в данный момент отсутствует.
Пресс-служба Восточно-Таллинской центральной больницы во вторник вечером не была доступна для комментариев.
Дополнительную информацию о производстве редакция надеется получить в среду.