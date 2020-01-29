«Известия»: иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода

«Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ», - говорится в публикации.

Как пояснили изданию в Министерстве иностранных дел, ведомство разрабатывает поправки в статью 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Целью поправок станет упрощение получения российских туристических виз иностранными гражданами вне зависимости от страны, которую они представляют.

В МИД РФ также считают, что это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

По имеющимся у газеты данным, инициативу поддерживают фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма.