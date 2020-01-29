Ср, 29.01.2020
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Анетт Контавейт не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Estonia's Anett Kontaveit reacts after a point against Poland's Iga Swiatek during their women's singles match on day eight of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 27, 2020. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE

ФОТО: DAVID GRAY/AFP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает Rus.Err.ee.

В ночь на среду занимающая 31-е место в мировом рейтинге эстонка в поединке 1/4 финала без шансов уступила экс-первой, а ныне третьей ракетке мира, представительнице Румынии Симоне Халеп - 1:6, 1:6.

Продолжительность матча составила всего 54 минуты. Халеп сделала 5 эйсов, реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку. Анетт Контавейт ни разу не смогла подать навылет, не совершила ни одной двойной ошибке и не сделала ни одного брейка.

За право выйти в финал Симона Халеп сразится с испанкой Гарбинье Мугурузой, которая в среду обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову - 7:5, 6:3.

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