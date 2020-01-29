Анетт Контавейт не смогла выйти в полуфинал Australian Open

В ночь на среду занимающая 31-е место в мировом рейтинге эстонка в поединке 1/4 финала без шансов уступила экс-первой, а ныне третьей ракетке мира, представительнице Румынии Симоне Халеп - 1:6, 1:6.

Продолжительность матча составила всего 54 минуты. Халеп сделала 5 эйсов, реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку. Анетт Контавейт ни разу не смогла подать навылет, не совершила ни одной двойной ошибке и не сделала ни одного брейка.