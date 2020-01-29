Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о стыде за выступление под нейтральным флагом

"Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил. Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдаёт своему делу. Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, я показываю свой профессионализм и завоёвываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом", - рассказала она.