Перед голосованием по пенсионной реформе оппозиция призвала коалицию одуматься

«От этого зависит наша судьба на следующие десятилетия - как государство и будущие поколения будут жить, какие налоги им придется платить, какая нагрузка на них ляжет по нашему содержанию, когда мы отправимся на пенсию. Второй ступени к тому моменту уже не будет, и у людей будет не хватать денег, чтобы сводить концы с концами. Мы уже не говорим о тех макроэкономических последствиях, которые будут обусловлены быстрым ростом налогов“, - рассказал лидер оппозиционных соцдемов Индрек Саар.