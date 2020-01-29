Ср, 29.01.2020
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  • Перед голосованием по пенсионной реформе оппозиция призвала коалицию одуматься

Перед голосованием по пенсионной реформе оппозиция призвала коалицию одуматься

Кая Каллас и Индрек Саар.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В среду, 29 января, в Рийгикогу пройдет итоговое голосование по законопроекту о реформе второй пенсионной ступени.

Оппозиция предупреждает, что принятие этой инициативы может больно ударить по будущим поколениям, передает Rus.ERR.

«От этого зависит наша судьба на следующие десятилетия - как государство и будущие поколения будут жить, какие налоги им придется платить, какая нагрузка на них ляжет по нашему содержанию, когда мы отправимся на пенсию. Второй ступени к тому моменту уже не будет, и у людей будет не хватать денег, чтобы сводить концы с концами. Мы уже не говорим о тех макроэкономических последствиях, которые будут обусловлены быстрым ростом налогов“, - рассказал лидер оппозиционных соцдемов Индрек Саар.

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