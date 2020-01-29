Отказавшегося переходить в "Сочи" Кокорина в "Зените" больше не желают видеть

«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу.

Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю», – сказал Кокорин.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что форвард «Зенита» Александр Кокорин все же окажется в сочинском клубе.

«Кокорин же не сказал, что он однозначно не будет где-то играть в другом клубе. Просто он сейчас не хочет озвучивать свои решения. Я лично надеюсь, что он будет в «Сочи». Здравый смысл должен возобладать», – заявил Рубашко.

Дарья Валитова, жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что игрок не будет выступать за клуб из Петербурга.