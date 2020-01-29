«Кошки» как эксперимент: конспирологическая версия

«конкретно этот гибрид вызывает у меня какой-то ужас»;

«Я не могу. Я трейлер посмотрел и понял, что нет, ни за что, ни в коем случае, ну разве что мне кто-нибудь заплатит. Чисто на зрительном уровне отторжение»;

«Дело не в трико, а в неуместности: если это мюзикл и театральные законы, к чему такой натурализм. А если кино, то почему они так странно выглядят, это кошки или инопланетяне?»

«два часа на «Кошках» это два часа в компании моих ночных кошмаров. Это очень болезненное зрелище, эффект uncanny valley как он есть».

«Повадки глистообразных фигур в пушистых трико мало напоминают кошачьи, а слишком фундаментальный грим лишает людей-кошек даже подобия мимики. Кто-то из американских критиков остроумно заметил, что персонажи фильма смахивают скорее на жертв экспериментов с острова доктора Моро, чем на наших домашних любимцев» - Это уже не FB, это Валерий Кичин в «Российской газете».

Именно что uncanny valley. Эффект «зловещей долины» был открыт профессором Масахиро Мори в 1978 году при изучении реакции людей на человекоподобных роботов. Выяснилось, что чем больше робот напоминает человека, тем он нам симпатичнее... до момента, когда робот напоминает человека сильно, но недостаточно. Тут симпатия резко сменяется отвращением («долина» – это провал в графике). Видимо, когда человеческий облик искажается сильно (сценический вариант «Кошек»), психика реагирует спокойно, осознавая: это метафора, грим, костюм. Но стоит нам увидеть буквально «не людей, не кошек», как в фильме, у многих включается некая фобия. Боюсь, что и реакцию Долина надо квалифицировать как защитную: лучше свалить всё на «голых в шерсти», чем смириться с тем, что на экране два часа танцует и поет черт знает что.

Видимо, «Звездные войны» и «Аватар» до «зловещей долины» не дотягивают. По крайней мере, если говорить о подавляющем большинстве зрителей. А вот «Кошки» – увы.

«Чем отличается человек от всех других существ в мире?»

Но только, думал я, что же мне всё это напоминает? Ну да, конечно: роман братьев Стругацких «Волны гасят ветер». Происшествие в Малой Пеше.

«Волны гасят ветер» – один из лучших русских фантастических романов, увы, не очень понятый. Главный герой там – Максим Каммерер (тот самый, из «Обитаемого острова»), уже очень старый и расследующий цепочку странных происшествий, которые складываются в очень страшную картину. Некая сила – все думают, что это инопланетяне, но оказывается, что это «людены», часть человечества, которая эволюционирует быстрее остальных, – устраивает эксперименты, чтобы отделить потенциальных люденов от обычных людей.