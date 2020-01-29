Семейные врачи и пациенты осваиваются в новом центре здоровья

Бывший руководитель социальной службы Йыхвиского волостного управления Сирли Таммисте сравнила реализацию проекта центра здоровья с плаванием против течения:

"Одной из моих задач было доказать политикам эту идею и объяснить, почему нужно участвовать в этом проекте и софинансировать его. За те 19 лет, что я руководила различными проектами в Йыхви, мне не приходилось настолько активно убеждать людей, что это хорошо для жителей и семейных врачей Йыхви и окрестных самоуправлений. Но это себя оправдало. Результат - светлый, красивый, инновационный центр, где условия для семейных врачей и пациентов гораздо лучше".

Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания, ныне оппозиционный депутат собрания Нина Негласон тоже вспомнила, что проект центра здоровья шел через пень-колоду:

"В Йыхви в последние годы существует странный парадокс: если ты хочешь сделать людям что-то хорошее, на твоем пути возникают очень неприятные препятствия, которые оставят след в твоей душе, вероятно, на всю жизнь (сегодня в Вируском уездном суде начинается процесс над Ниной Негласон и Тийу Сепп; в центре обвинения - Йыхвиский центр здоровья. - прим. ред.). Но, несмотря ни на что, Йыхви получил Pargi Keskus и центр здоровья.

Негласон добавила, что два миллиона евро, которые пришли в Йыхви в рамках проекта, это огромная сумма для маленькой волости.

"Мы начали заниматься проектом в 2013 году. Тогда я была председателем волостного собрания и меня не пришлось убеждать, потому что я врач и понимала, что эту возможность нужно использовать - такой денежный корабль больше не придет (государство поддержало создание новых центров здоровья первичного уровня из средств Европейского фонда регионального развития. - прим. ред.). На столе были разные варианты, решение в пользу Corrigo было чисто прагматическим - больше никто не был готов вложить свои деньги в этот проект", - сказала она.

Поддерживающие услуги

Входящая в коалицию депутат волостного собрания Велли Набер сказала, что поддерживала строительство нового центра здоровья с самого начала. В день открытия она заполнила на месте заявление о смене семейного врача, желая впредь посещать новый центр здоровья и в качестве пациента.

"Поскольку мой муж был болен раком, я знаю, что значит бегать между двумя зданиями: сначала к семейному врачу, а потом в Corrigo сдавать анализы. Мужу было тяжело попасть на второй этаж к семейному врачу, поскольку там есть только лестница. В новом центре есть лифт и лаборатория близко. Удобно, что все необходимое можно сделать в одном месте", - отметила она.

По мнению Набер, в Йыхви могли бы чаще принимать врачи-специалисты: "Стоматолог в Corrigo уже есть, но могли бы быть и, например, офтальмолог и другие специалисты. Ведь население стареет, и удобно, когда не нужно ездить к врачу".

Член правления Corrigo Тийу Сепп сказала, что в новом центре здоровья также есть аптека и будет работать Центр вспомогательных средств. Также добавятся возможность для купания малышей, соляная камера и криосауна. "Вдобавок мы сможем поддержать центр семейных врачей услугами, предлагаемыми Corrigo: реабилитация, гигиена труда, психологическая помощь, социальный работник и прочее".

Почему в Йыхви два центра с одинаковым названием? Член правления Corrigo Тийу Сепп: Название "Йыхвиский центр здоровья" носит и соседнее здание, но на самом деле мы его не украли. Получилось такая история, что мы устроили поиск названия, воспользовавшись для этого современными медиаканалами. Название было выбрано, но мы еще не успели его объявить, когда меня пригласили посмотреть на построенную регистратуру, и там уже была надпись "Йыхвиский центр здоровья". Строитель руководствовался тем, что нарисовал дизайнер, так и появилось название.