Семейные врачи и пациенты осваиваются в новом центре здоровья

"Мы уже чувствуем себя как дома - здесь удобно и приятно. Пациенты тоже очень довольны", - подтвердила семейный врач Татьяна Руже в пятницу, когда новый Йыхвиский центр здоровья был официально открыт. К тому моменту она осваивалась на новом месте чуть меньше недели, пишет "Северное побережье".
Татьяна Руже - единственный семейный врач, перешедший в только что построенный центр из расположенного по соседству ТОО Jõhvi Tervisekeskus. Вести прием в новом месте она начала на прошлой неделе.
Вдобавок к приятной обстановке она похвалила систему, благодаря которой больше никто не сможет "ворваться" в кабинет врача - дверь кабинета извне не открывается. "Двери также звукоизоляционные, так обеспечивается приватность пациента".
Воспитывает преемницу
В распоряжении медсестры Ирины Вышегородцевой находится соседний кабинет, где она может вести свой прием. В будущем свой кабинет появится и у молодой медсестры Веры Руже - дочери врача, которая учится в высшей школе здравоохранения и пока помогает в центре два дня в неделю. "Поскольку я скоро выйду на пенсию, нужна преемственность. Я спросила у дочери, не хотела бы она изучать медицину", - рассказала Татьяна Руже.
Вера Руже призналась, что медицина не была ее первоначальным выбором. "До этого я окончила учебу по специальности "программирование и ИТ", но решила попробовать медицину, и мне очень нравится. Пока учусь на медсестру, а дальше будет видно".
Работающая врачом с 1985 года и семейным врачом с 1998 года Татьяна Руже отметила, что для нее начался новый этап:
"Это более высокая ступень. Когда ты постоянно находишься в одном месте, ты не видишь ничего нового. Говорят, что профессию желательно менять каждые десять лет. Я как врач не могу этого сделать, но по крайней мере могу сменить обстановку. И здесь не только семейные врачи и медсестры, здесь есть и патронаж, социальный работник, физиотерапия и другие услуги. Так что мы в любом случае работаем по-другому".
Выступившая на открытии центра здоровья от имени ТОО Ahtme Perearstikeskus семейный врач Реэт Тооминг поблагодарила создателей центра - команду ТОО Corrigo во главе с Тийу Сепп.
"Новое здание теперь готово, но с нашей стороны процесс создания центра только начинается. Очень надеюсь, что в этом центре будут успешно сотрудничать и прилагать усилия ради достижения общих целей. Основная цель - давать все самое лучшее своим пациентам. Я рада, что Тийу Сепп удалось привлечь двух очень высококвалифицированных семейных врачей нашего региона - Татьяну Руже и Марию Александрову, работа которых является примером для всех нас", - сказала Тооминг, избранная в 2016 году в Эстонии врачом года.
На данный момент заключены договоры с семью докторами, четверо из них уже начали вести прием. К новому центру должны присоединиться еще два семейных врача.
Плавание против течения
Председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст сказал, что открытие центра здоровья отмечает начало нового, качественного этапа в йыхвиской медицине. "Центр здоровья важен для Йыхви не только с точки зрения имиджа, прежде всего он важен для жителей Йыхви и в более общем плане для всех, кто будет потреблять медицинскую услугу первичного уровня и чье качество жизни станет еще лучше".
Бывший руководитель социальной службы Йыхвиского волостного управления Сирли Таммисте сравнила реализацию проекта центра здоровья с плаванием против течения:
"Одной из моих задач было доказать политикам эту идею и объяснить, почему нужно участвовать в этом проекте и софинансировать его. За те 19 лет, что я руководила различными проектами в Йыхви, мне не приходилось настолько активно убеждать людей, что это хорошо для жителей и семейных врачей Йыхви и окрестных самоуправлений. Но это себя оправдало. Результат - светлый, красивый, инновационный центр, где условия для семейных врачей и пациентов гораздо лучше".
Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания, ныне оппозиционный депутат собрания Нина Негласон тоже вспомнила, что проект центра здоровья шел через пень-колоду:
"В Йыхви в последние годы существует странный парадокс: если ты хочешь сделать людям что-то хорошее, на твоем пути возникают очень неприятные препятствия, которые оставят след в твоей душе, вероятно, на всю жизнь (сегодня в Вируском уездном суде начинается процесс над Ниной Негласон и Тийу Сепп; в центре обвинения - Йыхвиский центр здоровья. - прим. ред.). Но, несмотря ни на что, Йыхви получил Pargi Keskus и центр здоровья.
Негласон добавила, что два миллиона евро, которые пришли в Йыхви в рамках проекта, это огромная сумма для маленькой волости.
"Мы начали заниматься проектом в 2013 году. Тогда я была председателем волостного собрания и меня не пришлось убеждать, потому что я врач и понимала, что эту возможность нужно использовать - такой денежный корабль больше не придет (государство поддержало создание новых центров здоровья первичного уровня из средств Европейского фонда регионального развития. - прим. ред.). На столе были разные варианты, решение в пользу Corrigo было чисто прагматическим - больше никто не был готов вложить свои деньги в этот проект", - сказала она.
Поддерживающие услуги
Входящая в коалицию депутат волостного собрания Велли Набер сказала, что поддерживала строительство нового центра здоровья с самого начала. В день открытия она заполнила на месте заявление о смене семейного врача, желая впредь посещать новый центр здоровья и в качестве пациента.
"Поскольку мой муж был болен раком, я знаю, что значит бегать между двумя зданиями: сначала к семейному врачу, а потом в Corrigo сдавать анализы. Мужу было тяжело попасть на второй этаж к семейному врачу, поскольку там есть только лестница. В новом центре есть лифт и лаборатория близко. Удобно, что все необходимое можно сделать в одном месте", - отметила она.
По мнению Набер, в Йыхви могли бы чаще принимать врачи-специалисты: "Стоматолог в Corrigo уже есть, но могли бы быть и, например, офтальмолог и другие специалисты. Ведь население стареет, и удобно, когда не нужно ездить к врачу".
Член правления Corrigo Тийу Сепп сказала, что в новом центре здоровья также есть аптека и будет работать Центр вспомогательных средств. Также добавятся возможность для купания малышей, соляная камера и криосауна. "Вдобавок мы сможем поддержать центр семейных врачей услугами, предлагаемыми Corrigo: реабилитация, гигиена труда, психологическая помощь, социальный работник и прочее".
Почему в Йыхви два центра с одинаковым названием?
Член правления Corrigo Тийу Сепп:
Название "Йыхвиский центр здоровья" носит и соседнее здание, но на самом деле мы его не украли. Получилось такая история, что мы устроили поиск названия, воспользовавшись для этого современными медиаканалами. Название было выбрано, но мы еще не успели его объявить, когда меня пригласили посмотреть на построенную регистратуру, и там уже была надпись "Йыхвиский центр здоровья". Строитель руководствовался тем, что нарисовал дизайнер, так и появилось название.
Corrigo реконструировало в современный центр здоровья пристройку к бывшей детской больнице по ул. Яама, 34b, построенную в 1980-х годах для проведения физиотерапии. ТОО Silindia Ehitus завершило строительные работы в конце прошлого года. Стоимость центра составила около 2,1 миллиона евро. Основная часть этой суммы поступила из Европейского фонда регионального развития, ТОО Corrigo вложило свыше 600000 евро, софинансирование проекта со стороны Йыхвиской волости составило 165000 евро.