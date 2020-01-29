Фото ⟩ Жительница Эстонии накопала ведро картофеля в декабре

На Рождество у проживающей в Ульясте (Вирумаа) Ольги Вальтер было собрано целое ведро картофеля. «И Дед Мороз попробовал свежую картошку. Вкус был тот же, что и у раннего сорта», - отметила она.

Осенью Ольга Вальтер вскопала грядки и выбросила часть корней с картошинами в земляную кучу, в которую складывают сорняки. Ей было интересно знать, что произойдет с картофелем к Рождеству. «В земляной куче должен быть еще картофель, я не все успела выкопать, так как ведро быстро заполнилось. В случае оттепели 24 февраля мы опять будем копать», - пообещала читательница.