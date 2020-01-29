В 2019 году в мире построили рекордное количество супервысоких небоскребов

По данным организации, в прошлом году было построено 26 небоскребов высотой более 300 метров. Этот показатель почти в 1,5 раза превзошел рекорд 2018 года. Самым высоким построенным зданием по итогам прошлого года стал 530-метровый финансовый центр CTF в китайском городе Тяньцзинь, который занял седьмое место в списке самых высоких зданий мира, отмечает РБК. Вторым по высоте стал 462-метровый «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге, который стал штаб-квартирой «Газпрома», а на третьей строчке оказался международный финансовый центр Сучжоу в провинции Цзянсу высотой 452 метра.

At 530 meters, the Tianjin CTF Finance Centre is the tallest building in Tianjin, and is in the Top 10 tallest in the world. It serves as an anchor for the larger area development, while housing office space, luxury serviced apartments, and a hotel. https://t.co/AZ1BkGFyCZ pic.twitter.com/rXak2HVqwb — CTBUH (@CTBUH) 11 января 2020 г.

Если говорить о небоскребах высотой более 200 метров, то в 2019 году в мире завершили строительство 126 таких зданий, что оказалось меньше показателя 2018 года. 57 из них построили в Китае, 14 – в США и девять – в ОАЭ.

Напомним, в 2018 году в мире построили 143 здания высотой более 200 метров и 18 небоскребов выше 300 метров. Основная доля новых высотных зданий пришлась на Китай, где построили 88 новых небоскребов, а самым высоким построенным в 2018 году зданием стала 528-метровая башня Citic в Пекине.