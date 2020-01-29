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  • В 2019 году в мире построили рекордное количество супервысоких небоскребов
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В 2019 году в мире построили рекордное количество супервысоких небоскребов

Небоскреб.

ФОТО: Скриншот с Twitter

Международный совет по высотным зданиям и городской среде подвел итоги 2019 года, опубликовав отчет о количестве построенных по всему миру небоскребов, сообщает Realty.newsru.com.

По данным организации, в прошлом году было построено 26 небоскребов высотой более 300 метров. Этот показатель почти в 1,5 раза превзошел рекорд 2018 года. Самым высоким построенным зданием по итогам прошлого года стал 530-метровый финансовый центр CTF в китайском городе Тяньцзинь, который занял седьмое место в списке самых высоких зданий мира, отмечает РБК. Вторым по высоте стал 462-метровый «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге, который стал штаб-квартирой «Газпрома», а на третьей строчке оказался международный финансовый центр Сучжоу в провинции Цзянсу высотой 452 метра.

Если говорить о небоскребах высотой более 200 метров, то в 2019 году в мире завершили строительство 126 таких зданий, что оказалось меньше показателя 2018 года. 57 из них построили в Китае, 14 – в США и девять – в ОАЭ.

Напомним, в 2018 году в мире построили 143 здания высотой более 200 метров и 18 небоскребов выше 300 метров. Основная доля новых высотных зданий пришлась на Китай, где построили 88 новых небоскребов, а самым высоким построенным в 2018 году зданием стала 528-метровая башня Citic в Пекине.

В середине марта 2019 года в Норвегии ввели в эксплуатацию 85,4-метровый небоскреб Mjøstårnet. Хотя высота этого 18-этажного здания невелика, оно официально признано самым высоким деревянным зданием в мире. Общая площадь здания составляет 11,3 тыс. квадратных метров. Внутри расположены апартаменты, отель, ресторан, офисы и бассейн.

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