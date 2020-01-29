Брекзит наступит уже в эту пятницу: что будет с нашими заказами в британских интернет-магазинах?

По заверениям логистической компании DPD, это означает, что по крайней мере до конца 2020 года процедуры оформления заказов в британских интернет-магазинах и отправки в Великобританию посылок никак не изменятся.

«Срок выхода Великобритании из Европейского союза наступит уже в эту пятницу, и вероятно, что Европейский парламент ратифицирует сегодня соглашение о выходе. Это означает, что мы вступим в переходный период, который не внесет никаких изменений в интернет-торговлю между Великобританией и Эстонией, – уверил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. – Заказывать товары в британских интернет-магазинах, в т. ч. на британском Amazon, но не только, можно будет, как и прежде. На отправку посылок в Великобританию Брекзит также никакого влияния не окажет по меньшей мере до конца года».

«Тем не менее, результаты и вероятное влияние на интернет-торговлю переговоров, которые стартуют с началом переходного периода, пока неизвестны, но по крайней мере к ним можно быть готовым», – рассказал Кирсс, добавив, что компания DPD давно подготовилась к любым возможным решениям по Брекзиту, чтобы обеспечить максимально плавное функционирование онлайн-торговли.

Согласно общеевропейскому исследованию, проведенному по заказу DPD в прошлом году, до 70% респондентов, совершающих покупки в европейских интернет-магазинах, обещали отказаться от онлайн-шопинга в британских магазинах, если вследствие Брекзита возрастут таможенные сборы, усилится бюрократия или удлинятся сроки поставок.

Из числа эстонских покупателей, пользующихся британскими интернет-магазинами, 63% ответили, что откажутся от их услуг, если в результате Брекзита без сделки заказы обрастут дополнительными налогами и сборами.

Согласно прошлогоднему исследованию DPD, 61% интернет-покупок жители Эстонии совершают в китайских магазинах. Великобритания с 37% – на втором месте».