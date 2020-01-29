Видео: недовольные фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом руководителя клуба

Нападавшие в капюшонах бросали в дом файеры. Видео нападения, появившееся в интернете, сопровождалось подписью «Эд Вудворд должен умереть».
Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.
Клуб опубликовал заявление в связи с происшествием: «Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит.
Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде.
Болельщики, выражающие свое мнение — это одно; преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь — это другое. Этому нет оправдания», – говорится в заявлении.
Ранее фанаты неоднократно выражали недовольство работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой. 1 февраля болельщики планируют уйти со стадиона во время матча с «Вулверхэмптоном» в знак протеста.
Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy— Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020