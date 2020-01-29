Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет Март Раудсаар

Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет с 30 января руководитель Союза медиапредприятий Эстонии и главный редактор Riigikogu Toimetised Март Раудсаар.
По словам председателя правления Postimees Grupp Андруса Раудсалу, Раудсаар имеет большой опыт в журналистике и станет достойным пополнением в команде Postimees.
«Как многолетний преподаватель журналистики Раудсаар лично знаком с многими лучшими действующими журналистами, и я уверен, что под его руководством Postimees продолжит стоять за ценности качественной и свободной журналистики. Кроме того, благодаря долгому опыту Раудсаара в руководстве Союзом медиапредприятий, он имеет хорошее представление о бизнес-моделях СМИ и у нас, и за рубежом. Нахождение и укоренение современной и жизнеспособной в долгосрочной перспективе бизнес-модели может стать одной из главных задач, над которыми мы будем работать вместе с Раудсааром», - сказал Раудсалу.
По словам Раудсаара, его цель - вместе с замечательной командой Postimees делать лучшую в Эстонии газету, которая будет писать на темы, важные для эстонского народа, общества и государства. «Postimees на протяжении всей истории Эстонии был важнейшим изданием, и я уверен, что он останется таким и в будущем», - сказал Раудсаар.
Раудсаар станет также членом правления AS Postimees Grupp.