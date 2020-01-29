Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет Март Раудсаар

«Как многолетний преподаватель журналистики Раудсаар лично знаком с многими лучшими действующими журналистами, и я уверен, что под его руководством Postimees продолжит стоять за ценности качественной и свободной журналистики. Кроме того, благодаря долгому опыту Раудсаара в руководстве Союзом медиапредприятий, он имеет хорошее представление о бизнес-моделях СМИ и у нас, и за рубежом. Нахождение и укоренение современной и жизнеспособной в долгосрочной перспективе бизнес-модели может стать одной из главных задач, над которыми мы будем работать вместе с Раудсааром», - сказал Раудсалу.