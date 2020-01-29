Пятерых экс-полицейских из антинаркотического отдела задержали по делу Голунова через полгода после увольнения

По данным источника агентства в правоохранительных органах, задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров и четверо бывших оперативников - Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Все они участвовали в задержании Голунова в июне 2019 года. Указанные сотрудники были уволены, но никаких следственных действий в их отношении не велось.

"Новая газета" со ссылкой на СКР сообщает, что экс-полицейских допрашивают в рамках дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

"Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования - справедливое расследование и суд", - сказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

"Я рад, что дело движется, но справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым", - прокомментировал сам журналист.

Бадамшин сообщил "Открытым медиа", что Голунова как потерпевшего будут привлекать к следственным действиям. По данным источника издания, близкого к Следственному комитету, после допроса следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных полицейских.

В связи с делом Голунова своих должностей лишились два генерал-майора полиции. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, были уволены после внутренней проверки. Также впоследствии был уволен Щиров. Феофанов, Уметбаев и Щиров впоследствии подали иски о восстановлении на службе, заявив, что считают свое увольнение из органов внутренних дел незаконным. Суд им отказал.

К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита Голунова пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что его материалы полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста "следствию абсолютно не нужно".

28 октября адвокат Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Защитник просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова.

Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просил суд обязать следователя устранить нарушения. 11 декабря Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением о совершенном в отношении него преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия".

Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции внезапно сообщил о возбуждении уголовных дел против пяти уволенных полицейских. Голунов и его адвокат об этом ничего не знали. Выяснилось, что дела якобы были возбуждены 18 декабря - за день до встречи Путина с прессой.