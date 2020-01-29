Пятерых экс-полицейских из антинаркотического отдела задержали по делу Голунова через полгода после увольнения

Пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу о незаконном задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает Newsru.com со ссылкой на ТАСС. Экс-полицейские доставлены на допрос в Следственный комитет.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров и четверо бывших оперативников - Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Все они участвовали в задержании Голунова в июне 2019 года. Указанные сотрудники были уволены, но никаких следственных действий в их отношении не велось.
"Новая газета" со ссылкой на СКР сообщает, что экс-полицейских допрашивают в рамках дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
"Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования - справедливое расследование и суд", - сказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
"Я рад, что дело движется, но справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым", - прокомментировал сам журналист.
Бадамшин сообщил "Открытым медиа", что Голунова как потерпевшего будут привлекать к следственным действиям. По данным источника издания, близкого к Следственному комитету, после допроса следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных полицейских.
В связи с делом Голунова своих должностей лишились два генерал-майора полиции. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, были уволены после внутренней проверки. Также впоследствии был уволен Щиров. Феофанов, Уметбаев и Щиров впоследствии подали иски о восстановлении на службе, заявив, что считают свое увольнение из органов внутренних дел незаконным. Суд им отказал.
К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита Голунова пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что его материалы полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста "следствию абсолютно не нужно".
28 октября адвокат Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Защитник просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова.
Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просил суд обязать следователя устранить нарушения. 11 декабря Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением о совершенном в отношении него преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия".
Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции внезапно сообщил о возбуждении уголовных дел против пяти уволенных полицейских. Голунов и его адвокат об этом ничего не знали. Выяснилось, что дела якобы были возбуждены 18 декабря - за день до встречи Путина с прессой.
Засекречивание дела журналиста президент объяснил тем, что "возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности". Информации по заказчикам незаконного преследования Голунова Путин предоставить не смог, потому что ее "нет". В начале января Голунова наконец признали потерпевшим по уголовному делу. На прошлой неделе он подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование.