В ВАДА сообщили о манипуляциях со 145 допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории

«Мы установили, когда и какие данные были удалены. Но не в каждом случае удалось восстановить их.

Некоторые данные действительно были датированы задним числом. Для этого всю базу переставляли на одну дату на четыре года назад, а потом удаляли разные записи. Все 298 подозрительных случаев будут проанализированы", — цитирует Юнгера Frankfurter Allgemeine Zeitung.