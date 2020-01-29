Эта история началась в 1990-м году в одном из подвалов теплового узла на улице Гертрудес – одной из центральных улиц Риги, где у подростков была штаб-квартира. Дети бродили, "обчищали" местные офисы, ночевали в подвале, пили алкоголь. Среди них был Роман Синицин, который до сих пор находится под судом по обвинению в причастности к краже 25 лет назад, пишет Rus.TVNET.

Прокуратура указывает, что преступления, за которые лицо по-прежнему привлекается к уголовной ответственности, квалифицируются как тяжкие. У адвоката Артурса Звейсалниекса свои мысли на этот счет.

"Давайте начнем с того, что в наше время даже представить сложно, что 14-летние и 15-летние мальчики живут в подвале", – начинает Звейсалниекс – адвокат, который защищает интересы Романа уже с 2015 года. Дело он характеризует как "уникальный" случай в своей практике. По большей части, из-за глупости. С тех пор прошло четверть века, жертв – юридических лиц – больше не существует, доказательства не могут быть проверены, и, будучи подростком, Синицин провел девять с половиной месяцев в предварительном заключении. Однако прокуратура не отступает.

Уже 15 лет Роман живет и работает в Нидерландах – он регулярно ездит в Латвию на заседания. Когда после вынесения оправдательного приговора первой инстанции в 2017 году показалось, что в деле можно поставить точку, в мае 2019 года адвокат Артур Звейсалниекс получил протест прокурора, и это означало только одно – дело продолжит рассматривать Рижский окружной суд с тремя судьями в составе.

Несколько лет назад Роман почти опустил руки: не нужно никакой компенсации, скорее все забыть и все, а теперь чувствует себя обиженным:

“Неужели суд до пенсии продлится?”

Суровые девяностые

Чем занимались Роман и другие подростки из проблемных семей в 1990-х годах? "В то время стране было глубоко наплевать, что дети живут в подвалах, как будто это не важно", – говорит адвокат.

"До преступления, в котором обвинили 14-летнего Романа, было воровство в магазине Gerkens&Co, в котором украли музыкальный центр. После этого подростки, "выбив входную дверь ногой", проникли в офис, из которого вынесли радиоаппаратуру, пишущую машинку, жалюзи, набор стаканов, канцелярские предметы. В 1995 году подростки из магазина украли шубы – там уже крупные суммы. В марте того же года молодые люди ограбили продуктовый магазин – товар выносили, в буквальном смысле, рядами. В этом случае есть большой вопрос – могли ли два парня вынести все вышеперечисленное – шесть бутылок Coca-cola и Fanta, по полтора литра каждая, 65 яиц Kinder, 7 пачек риса - каждая весом по килограмму, пачки кофе, шампиньоны и так далее. Я бы понял, если бы мальчики взяли Fanta, конфет, сигарет, водку, но не шампиньоны же..."

Есть ощущение, что им приписали все, чего не хватало в магазине.

Как бы то ни было, наступил день, когда полиция нагрянула в "штаб" подростков, где и было обнаружено часть украденного имущества. Несовершеннолетних арестовали.

Прокуратура утверждает, что Синицину было предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, в том числе крупномасштабной краже и во вторжении в помещения.

15-летний Роман оказался в центральной тюрьме, где провел девять с половиной месяцев. В более старшем возрасте Роман рассказал передаче канала LTV "Panorāma", что после ареста сотрудники милиции обращались с ним жестоко – одевали на голову противогаз, перекрывая отверстие для поступления воздуха. "Сегодня представители правоохранительных органов могут делать святое выражение лица, мол, ничего такого не происходило, но те, кому пришлось столкнуться с полицией в 1990-х годах, не удивятся подобному", – комментирует адвокат.

"Это были дети, которые оказались в сложной ситуации. В 1990-х годах места для содержания несовершеннолетних были ужасными – там царило насилие, – объясняет адвокат. – Сегодня за подобные деяния даже предварительное заключение не будет применено".

Почти мистика...

В 1995 году Роман был единственным, кто не признал свою вину в краже. С 1995 по 2000 год никаких действий по этому делу не предпринималось. Забыли, потеряли или это была обычная практика? На рубеже веков дело "возродилось".

Звейсалниекс продолжает: "Роман в то время не был самым порядочным гражданином - еще одно преступление привело к пяти годам тюремного заключения – до 2005 года. Было бы логично, если бы в течение этих пяти лет дело рассматривалось. Роман вспоминает, что его однажды доставили в суд, но отложили заседание на неопределенное время, потому что кто-то не приехал. Возможно, два раза отвозили – он уже не помнит".

Наступил 2005 год – Роман вышел из тюрьмы, вдохнул и начал новую жизнь. Он уехал в Нидерланды, начал работать, завел семью. "Он живет и работает по закону, никогда не совершал никаких преступлений в Нидерландах", – добавляет адвокат. Роман ездил в Латвию почти каждый год, даже не осознавая, что в 2006 году какой-то сотрудник примет решение арестовать его. Роман не скрывался: из Управления по делам гражданства и миграции он направился прямо в Центральную тюрьму.

Опять! Спустя 20 лет!

"Уже тогда срок заключения был превышен, но это не помешало арестовать Романа снова", – возмущается адвокат. За две недели он добился, что бы мужчину освободили под залог.

Начался судебный процесс. Первая большая проблема пряталась в толстой папке с материалами на русском языке. Пришлось переводить. "2 декабря 2015 года прокурор заявил, что необходимо вызвать в суд всех жертв по данному делу. Потерпевших - юридические лица - уже не существует. Роману было предложено признать вину, но он отказался.

В суд были вызваны люди, которые, конечно, не могли вспомнить события того времени.

В то время не было никаких персональных кодов, поэтому некоторых свидетелей просто не могли опознать. Когда мы начали задавать вопросы человеку из Тукумса, он в замешательстве посмотрел на нас - это оказался вообще другой человек".

Суд пришел к выводу, что невозможно оценить не поддающиеся проверке доказательства, и Романа оправдали. Мужчина выдохнул - все кончено - и сказал, что хочет забыть эту историю как можно скорее. В январе 2017 года и Роман, и его адвокат были уверены, что в деле поставлена жирная точка. Затем произошли почти загадочные события - 16 мая 2019 года Артурс Звейсалниекс получил апелляционный протест, который "залежался" в судебной канцелярии. В документе, однако, указана дата 18 декабря 2019 года.

Дело, которое рассматривают три серьезных судьи

На этот раз дело рассматривают три судьи. "Представьте, сидят трое взрослых людей...", – иронично продолжает Звейсалниекс. Следующее заседание назначено на 24 февраля 2020 года. Прокурор требует лишения свободы на 10 месяцев и 7 дней – это именно столько, сколько времени Роман уже провел в тюрьме. "Это означает, что прокуратура считает, что за содеянное в 1995 году, полагается наказание более суровое, чем за аналогичное преступление сегодня. Сложно представить, что сегодня 15-летнему подростку грозит реальное тюремное заключение сроком в десять месяцев за первую кражу!"

Если дело 25-летней давности - нонсенс, то дело, которому всего десять лет – ничего особенного, продолжает адвокат Артурс Звейсалниекс. Часто преступление, совершенное в молодости, возвращается через десять лет как бумеранг и разрушает жизнь человека. Например, человек живет и работает за границей в течение многих лет, но затем вдруг Латвия требует экстрадиции, чтобы он несколько месяцев провел в тюрьме. За этот период он теряет работу, репутацию, возможно, семью.

Был такой случай: 30 октября 2009 года, около 11.30 некий мужчина зашел в магазин Maxima в Резекне.

Он взял с полки одну пачку бульона Maggi, стоимостью 19 сантимов. Он положил ее в карман куртки и, не заплатив, прошел мимо кассы.

Ужасно, не правда ли? Дело рассматривалось судом в трех инстанциях, пока, наконец, Верховный суд не оправдал мужчину.