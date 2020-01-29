Ср, 29.01.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: стильная и уютная квартира в Пыхья-Таллинне ищет покупателя

Фото: стильная и уютная квартира в Пыхья-Таллинне ищет покупателя

Korter Kalamajas.

ФОТО: KV.EE

В Каламая выставлена на продажу со вкусом оформленная квартира, пишет портал Kodustiil.

Квартира площадью 70 квадратных метров находится на втором этаже двухэтажного деревянного дома, в котором всего девять квартир. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

По документам это квартира, но фактически это отдельный домик, пристроенный к основному зданию. Двухэтажная трехкомнатная квартира очень светлая, с открытой планировкой и современными решениями. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

Дизайн интерьера выдержан в стиле, очень подходящем и к дому, и к району. Использованы высококачественные отделочные материалы светлых тонов. Квартира понравится покупателям даже с самыми высокими требованиями и изысканным вкусом.

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

На нижнем этаже расположены гостиная и кухня, ванная комната с душем, вместительная гардеробная и маленькая комнатнка около лестницы. На верхнем этаже - две спальни и ванная.

С предложением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ