Фото: стильная и уютная квартира в Пыхья-Таллинне ищет покупателя

Квартира площадью 70 квадратных метров находится на втором этаже двухэтажного деревянного дома, в котором всего девять квартир.
По документам это квартира, но фактически это отдельный домик, пристроенный к основному зданию. Двухэтажная трехкомнатная квартира очень светлая, с открытой планировкой и современными решениями.
Дизайн интерьера выдержан в стиле, очень подходящем и к дому, и к району. Использованы высококачественные отделочные материалы светлых тонов. Квартира понравится покупателям даже с самыми высокими требованиями и изысканным вкусом.
На нижнем этаже расположены гостиная и кухня, ванная комната с душем, вместительная гардеробная и маленькая комнатнка около лестницы. На верхнем этаже - две спальни и ванная.
С предложением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.