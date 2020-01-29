Задушил и сбросил тело в озеро: 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в жестоком убийстве

Согласно обвинению, 27 августа в деревне Пырга в волости Вильянди Райдо и Юлле случайно встретились на улице и пошли на принадлежащий обвиняемому хутор. В доме между ними возникла перебранка, которая закончилась тем, что Райдо набросился на потерпевшую и задушил ее шарфом. После этого злоумышленник обернул тело жертвы в ткань и отвез его на своей машине к расположенному в волости Мульги озеру. Там Райдо сбросил его в воду, чтобы скрыть свое преступление.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, согласно обвинению, ссора возникла на почве личных отношений, что привело к одному из серьезнейший преступлений против личности, то есть к убийству.

«Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти Юлле было удушение. Такое серьезное преступление подорвало чувство безопасности в обществе, которое мы надеемся в ближайшее время восстановить. Дальнейшая роль прокуратуры - представить гособвинение и ходатайствовать в суде о справедливом наказании. Но, безусловно, суд пример решение относительно доказанности обвинения и суровости наказания», - отметил Лийва.

Глава отдела полиции Вильянди Маргус Сассь признал, что раскрыть это преступления было сложно, так как подозреваемый сделал все от себя зависящее, чтобы замести следы. «К сожалению, не в наших силах вернуть Юлле. Но мы постарались максимально быстро собрать доказательства и провести экспертизы, чтобы установить личность и задержать того, кто виновен в смерти этой женщины», - сказал Сассь, который поблагодарил местных жителей и добровольцев, которые помогали искать Юлле.