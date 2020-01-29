Задушил и сбросил тело в озеро: 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в жестоком убийстве

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 30-летнему Райдо предъявлено обвинение в убийстве 35-летней Юлле 27 августа прошлого года в Вильяндимаа.
Согласно обвинению, 27 августа в деревне Пырга в волости Вильянди Райдо и Юлле случайно встретились на улице и пошли на принадлежащий обвиняемому хутор. В доме между ними возникла перебранка, которая закончилась тем, что Райдо набросился на потерпевшую и задушил ее шарфом. После этого злоумышленник обернул тело жертвы в ткань и отвез его на своей машине к расположенному в волости Мульги озеру. Там Райдо сбросил его в воду, чтобы скрыть свое преступление.
По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, согласно обвинению, ссора возникла на почве личных отношений, что привело к одному из серьезнейший преступлений против личности, то есть к убийству.
«Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти Юлле было удушение. Такое серьезное преступление подорвало чувство безопасности в обществе, которое мы надеемся в ближайшее время восстановить. Дальнейшая роль прокуратуры - представить гособвинение и ходатайствовать в суде о справедливом наказании. Но, безусловно, суд пример решение относительно доказанности обвинения и суровости наказания», - отметил Лийва.
Глава отдела полиции Вильянди Маргус Сассь признал, что раскрыть это преступления было сложно, так как подозреваемый сделал все от себя зависящее, чтобы замести следы. «К сожалению, не в наших силах вернуть Юлле. Но мы постарались максимально быстро собрать доказательства и провести экспертизы, чтобы установить личность и задержать того, кто виновен в смерти этой женщины», - сказал Сассь, который поблагодарил местных жителей и добровольцев, которые помогали искать Юлле.
За убийство суд может наказать лишением свободы сроком от шести до 15 лет. Суд еще не назначил время предварительного заседания. Досудебное расследование провела Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры