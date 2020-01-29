«Кленовые листы в машине есть — один в багажнике, а второй в бардачке»: оправдания водителей-нарушителей нередко удивляют полицейских

Начинающий водитель в свое оправдание написал: «Когда меня остановила полиция, кленовые листы в машине были. Один в багажнике, а второй в бардачке».

Один водитель то ли в шутку, то ли на самом деле решил поинтересоваться, что бывает за вождение без прав. «А какой штраф за вождение без прав? Это правда, что при отсутствии предыдущих нарушений первые три раза ограничиваются предупреждением, а на четвертый раз составляют протокол о проступке?» - поинтересовался он.

Превысивший в населенном пункте скорость почти в два раза водитель заявил, что ехал домой по улице Эндла, когда а светофоре в соседней полосе остановилась машина с знакомой девушкой. «Она улыбнулась мне, помахала рукой и была такова. Чтобы насладиться ее улыбкой на следующем светофоре, я погнался следом. Нам полуночный моторизированный роман разрушил патрульный автомобиль», - резюмировал ночные приключения он.

Нередко нарушители просят разрешить выплачивать штраф частями.

Так, один из них сообщил, что хотел бы выплачивать штраф частями, потому что еще учится, а штраф придется платить за счет денег, которые дает папа. Другой нарушитель сделал не менее странное предложение: «Пожалуйста, разрешите мне оформить выписанный штраф в лизинг».

Задержанный без прав человек заявил, что вышел из казино и сел в машину, чтобы дождаться остальных. «Хотел включить печку, но в следующее мгновение машина въехала в дверь казино», - написал в объяснительной он.

«Я остановился в полосе разгона, чтобы выбросить бутерброд с колбасой, который с прошлой недели лежал в кармане», - заявил водитель.

Проигнорировавший требование полицейского остановиться: «Я испугался, когда из леса в панике выбежал размахивавший руками человек. Позже выяснилось, что это был полицейский».