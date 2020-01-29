Заказать китайское барахло будет труднее и дороже

Сейчас заказать товар в Китае, США или какой-то другой, не входящей в Европейский союз стране – это забава и праздник для души. Мелочь, ценность которой составляет менее 22 евро, прибывает сюда на судах и самолетах без налога с оборота или таможенной пошлины. Кроме того, такую посылку не нужно декларировать или ставить где-то на учет.

В прошлом году Почта Эстонии или Omniva доставила из-за рубежа около 11 миллионов посылок, более половины из которых – 5,5 миллиона – были отправлены из Китая. 80 процентов из них в свою очередь составили посылки, ценность которых меньше 22 евро. Так что можно сказать, что зарубежные торговцы и жители Эстонии весьма активно пользуются налоговой дырой.

Новые доплаты

Но в следующем году все изменится. Согласно директиве Европейского союза, с 1 января 2021 года облагаться налогами будет любой товар, прибывающий из-за пределов Европейского союза – с первого евро. Цель – уменьшить обман, связанный с налогом с оборота и предложить местным э-торговцам равные условия конкуренции. Они-то сейчас должны платить по полной.

Это означает, что например, цена 20-евровых наушников, заказанных в Китае, в следующем году составит 24 евро.

Повышение цен не кажется слишком большим, но это еще не все. Руководитель Omniva Анси Арумеэль объяснил, что кроме налога с оборота с большой долей вероятности за посылку нужно будет внести еще одну доплату. Это плата за услугу, которую почтовая фирма хочет получать за осуществление таможенных процедур, развитие ИТ-системы и декларирование. Какой будет эта сумма, Арумеэль пока не говорит, но заверяет, что вряд ли она будет слишком большой, поскольку у почтальонов нет интереса блокировать международную э-торговлю.

Налогоплательщик платит за гостинец из Китая

В прошлом году Omniva доставила более 11 миллионов посылок, из которых послания из Китая составили почти шесть миллионов.

По оценке руководителя Почты Эстонии Анси Арумеэля, чудесно, что у жителей Эстонии есть желание и готовность покупать в интернете. Но, с другой стороны, головную боль почтальонам доставляет то, что они не получают справедливую плату за доставку посылки.

Китайский товар прибывает сюда на основании универсальной почтовой услуги, а это означает, что цену на обработку посылки диктует цена внутриреспубликанской почтовой марки, а это вызывает споры, поскольку государственное предприятие вынуждено ограничиваться при обработке китайской посылки ценой, которая не отвечает реальным расходам Omniva.

«Если эстонский э-торговец платит за отправку посылки около 2,5 евро, то за китайскую посылку мы получаем меньше евро. Это несправедливо ни для налогоплательщика, ни для наших торговцев», - говорит Арумеэль.

Для того, что поднять цены на почтовую обработку китайских посылок, нужно снова ввести прейскурант почтовых услуг, в том числе, цену на отправку писем: «Мы сделали предложение и министру, и правительству. Сейчас ждем результата».