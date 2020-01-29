Заказать китайское барахло станет дороже и проблематичнее

В следующем году заказ чехлов для смартфонов, лед-ламп или какой-то другой мелочи из Китая станет дороже и проблематичнее, пишет Postimees.
Сейчас заказать товар из Китая, США или какой-то другой, не входящей в Европейский союз страны – это забава и праздник души. Мелочуга, ценность которой меньше 22 евро, прибывает сюда на судах и самолетами без какой-либо необходимости заплатить налог с оборота или таможенную пошлину. Кроме того, такую посылку не нужно декларировать или ставить еще где-то на учет.
В прошлом году Почта Эстонии или Omniva доставила из-за рубежа около 11 миллионов посылок, более половины из которых – 5,5 миллиона – были отправлены из Китая. 80 процентов из них в свою очередь составили посылки, ценность которых меньше 22 евро. Так что можно сказать, что зарубежные торговцы и жители Эстонии весьма активно пользуются налоговой дырой.
Новые доплаты
Но в следующем году все изменится. Согласно директиве Европейского союза, с 1 января 2021 году облагаться налогами будет любой товар, прибывающий из-за пределов Европейского союза – с первого евро. Цель – уменьшить обман, связанный с налогом с оборота и предложить местным э-торговцам равные условия конкуренции. Они-то сейчас должны платить по полной.
Это означает, что например, цена 20-евровых наушников, заказанных в Китае, в следующем году составит 24 евро.
Повышение цен не кажется слишком большим, но это еще не все. Руководитель Omniva Анси Арумеэль объяснил, что кроме налога с оборота с большой долей вероятности за посылку нужно будет внести еще одну доплату. Это плата за услугу, которую почтовая фирма хочет получать за осуществление таможенных процедур, развитие ИТ-системы и декларирование. Какой будет эта сумма, Арумеэль пока не говорит, но заверяет, что, вероятнее всего, она не будет слишком большой, поскольку у почтальонов нет интереса заблокировать международную э-торговлю.
Налогоплательщик платит за гостинец из Китая
В прошлом году Omniva доставила более 11 миллионов посылок, из которых послания из Китая составили почти шесть миллионов.
По оценке руководителя Почты Эстонии Анси Арумеэля, чудесно, что у жителей Эстонии есть желание и готовность покупать в интернете. Но, с другой стороны, головную боль почтальонам доставляет то, что они не получают справедливую плату за доставку посылки.
Китайский товар прибывает сюда на основании универсальной почтовой услуги, а это означает, что цену на обработку посылки здесь диктует цена внутриреспубликанской почтовой марки, а это вызывает споры, поскольку государственное предприятие вынуждено ограничиваться при обработке китайской посылки ценой, которая далеко не отвечает реальным расходам Omniva.
«Если эстонский э-торговец платит за отправку посылки около 2,5 евро, то за китайскую посылку мы получает меньше евро. Это несправедливо ни для налогоплательщика, ни для наших торговцев», - говорит Арумеэль.
Для того, что поднять цены на почтовую обработку китайских посылок, нужно снова ввести прейскурант почтовых услуг, в том числе, цену на отправку писем: «Мы сделали предложение и министру, и правительству. Сейчас ждем результата».
Одно дело – повышение цен, но другое, может быть, даже более серьезное испытание заключается в том, как сделать доставку посылки удобнее и проще для человека. Арумеэль перечислил предупреждающие примеры из Швеции, где система декларирования оказалась слишком сложной и дорогой.
Если так пойдет, заказавший посылку человек в худшем случае может махнуть на нее рукой и не прийти за ней, поскольку мелочуга не заслуживает такой траты сил на заполнение огромного количества документов. Omniva планирует сделать все, чтобы избежать подобного, поскольку фирма не заинтересована в том, чтобы быть заваленной шестью миллионами невостребованных посылок.
Как построить систему, об этом Omniva и Налогово-таможенный департамент сейчас размышляют.
Один вариант такой, что налог с оборота Эстонии платит китайский торговец, у которого заказывается товар. Но пока ни один крупный интернет-магазин от Aliexpress до Wish не подтвердили своей готовности заниматься этим.
Вторая возможность – заказчик сам платит налог государству после того, как товар прибудет в Эстонию.
Когда налоги уплачены, посылку для отправки на круг нужно будет задекларировать. По словам Арумеэля, это немыслимо, чтобы заставить людей делать это вручную. Omniva ожидает от торговца или отправителя посылки электронное уведомление, в котором указано, о каком товаре идет речь, какова его цена и кто является получателем. Как точно это будет выглядеть и во что обойдется заказчику товара, сейчас пока говорить рано. «Это самое большое наше развитие этого года. График очень напряженный», - признал Арумеэль.
В том же положении находится и Налогово-таможенный департамент, которому придется заплатить за разработку решения 1,6 миллиона евро.
Сколько и чего?
- При заказе товара из-за пределов Европейского союза заказчик должен декларировать и платить налоги в случае, если ценность товара составляет больше 22 евро.
- Алкоголь, табак, парфюм, туалетная вода, кофе и чай до определенного объема освобождены от налогов.
- Если ценность посылок составляет 22-150 евро, нужно заплатить налог с оборота в размере 20 процентов.
- Если ценность товара больше 150 евро, он кроме налога с оборота облагается и таможенной пошлиной, ставка которой зависит от товара.
- Запрещено заказывать, например, лекарства, табак, мясо и молоко, наркотические и психотропные вещества, а также оружие и его части.
- Товар, заказанный в э-магазинах третьих стран, должен отвечать требованиям безопасности ЕС, но предназначенная для азиатского рынка электроника не обязана быть такой, поэтому она может быть поддельной или некачественной.
Источник: Налогово-таможенный департамент
Какие налоговое доходы от такого изменения надеется получить государство, пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре пока сказать не смогла. Эстонский законопроект вместе с расчетом расходов и доходов будет готов в феврале.
Рано радоваться
Новый порядок далек от идеала, и не стоит надеяться, что у него не будет слабых мест, которые заставят подергаться. Исполнительный директор Эстонского союза э-торговли Тыну Вяэт, которого изменение закона должно было заставить радоваться, пока занял выжидательную позицию.
«Радостные возгласы чиновников о том, что теперь проблемы будут решены, преждевременны», - сказал он.
А именно, китайцы часто пишут на посылках меньшую цену, чем реальная ценность товара. Другой раз они оформляют посылку даже как подарок. Это означает, что государство будет получать скорее меньше налогов, если вообще получит. «Изменение закона не решит проблему обозначения ценности товара, а также того, что китайцы уже ищут в Европе промежуточные склады, чтобы торговать без уплаты налогов», - сказал Вяэт.
И все же, изменение, по его словам, отвечает чувству справедливости э-торговцев Эстонии. До сих пор им приходилось лишь обиженно наблюдать, как из Китая прибывает освобожденный от налогов и пошлины груз, в то время как они должны платить государству налог с оборота в 20 процентов за каждый товар. Вносить нужно и платы за упаковку, отходы и переработку.
«А если я заказываю в Китае аккумулятор для телефона, который однажды перестанет работать и станет представлять угрозу для окружающей среды – куда он отправится из помойки? Плату за утилизацию берут из налогов торговцев Эстонии», - привел пример исполнительный директор.
Вяэт резюмировал, что эстонские торговцы от радости не прыгают, скорее, заняли выжидательную позицию: «Я считаю, что ничего особенного в потребительских привычках не изменится».