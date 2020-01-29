Фернандо Алонсо намекнул на возвращение в "Формулу-1"

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что ещё раз станет чемпионом, если вернётся в первенство в сезоне-2021, сообщает Champoinat.com.
Испанец покинул Ф-1 после сезона-2018, но не исключал, что вернётся в чемпионат, если получит предложение, которое устроит его со всех точек зрения.
Алонсо признался, что ранее провёл «много встреч» с руководством «Ред Булл» и что его кандидатурой интересовались в «Мерседесе».
«Они доминируют на протяжении многих лет. У них сильная команда. Посмотрим, как они будут выступать.
Если я вернусь, я буду готов к тому, чтобы стать ещё сильнее. Если я окажусь в нужном месте, я завоюю титул. Я настолько уверен в себе, что считаю себя обязанным побеждать, если всё будет идти как надо.
Пилотирование — это единственное, что, как я знаю, я умею делать хорошо», — приводит слова 38-летнего Алонсо GrandPX.news.