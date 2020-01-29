Google закроет еще один фирменный сервис

Компания Google объявила о планах по закрытию еще одного фирменного сервиса. Речь идет о конструкторе приложений App Maker, который дебютировал в 2016 году, сообщает Ixbt.com.
Google App Maker представляет собой сервис, позволяющий легко создавать приложения, не обладая квалификацией в программировании. В 2016 года заработала его бета-версия, а в 2018 году состоялся полноценный релиз. Однако он так и не начал пользоваться популярностью.
С 15 апреля 2020 года пользователям перекроют возможность создавать новые приложения в App Make. Однако пользователи все еще смогут редактировать и внедрять существующие приложения.
19 апреля 2021 года состоится окончательное закрытие сервиса. Все приложения App Maker перестанут работать, пользователи потеряют доступ к ним.