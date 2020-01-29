Фото: дом, собранный из морских контейнеров всего за два дня

Интересно, что заказчики встретились с архитекторами только дважды - в начале сотрудничества, на месте предстоящей стройки, и когда дом был почти завершен.

Такое безусловное доверие удивило разработчиков. Они были несколько обеспокоены тем, что почувствуют их клиенты, когда впервые увидят свою новую собственность. Однако же опасения оказались напрасны - реакция будущих новоселов была более чем положительной.

Для строительства использовали шесть 40-футовых морских контейнеров, которые были подготовлены к установке за пределами строительной площадки, а затем доставлены на место и смонтированы всего за два дня. Лишь некоторые элементы интерьера, детали ландшафта, а также парковка и открытый бассейн доработали спустя несколько недель.

Дом из морских контейнеров. ФОТО: zaggo.ru

Архитектура дома, получившего название Amagansett Modular House, повторяет естественные очертания участка, имеющего клинообразную форму. Наклон определил и расположение уровней и ориентацию здания. Постройка стоит на возвышенности на более широкой восточной части участка - ее фасад буквально примыкает к деревьям, а бетонный настил ведет к бассейну, расположенному с западной стороны.

Дом из морских контейнеров. ФОТО: zaggo.ru

Базовая сборная конструкция, разработанная MB Architecture, предполагает всего четыре 40-футовых грузовых контейнера. Но заказчики хотели иметь достаточно большой набор помещений: гостиную, кухню, хозяйскую спальню, три детские и три ванные. Поэтому архитекторы добавили еще два контейнера. С северной стороны приплюсовали 40-футовый, а половину 20-футового присоединили ко второму этажу, чтобы увеличить размеры родительской спальни.