Фото: дом, собранный из морских контейнеров всего за два дня

Супружеская пара с тремя детьми искала современную альтернативу традиционным домам. Поэтому технология сборки зданий из грузовых контейнеров, разработанная студией MB Architecture, сразу привлекла их внимание. Тем более, что такой проект оказался выгодным по цене и требовал гораздо меньше времени на реализацию, передает Zaggo.ru.
Интересно, что заказчики встретились с архитекторами только дважды - в начале сотрудничества, на месте предстоящей стройки, и когда дом был почти завершен.
Такое безусловное доверие удивило разработчиков. Они были несколько обеспокоены тем, что почувствуют их клиенты, когда впервые увидят свою новую собственность. Однако же опасения оказались напрасны - реакция будущих новоселов была более чем положительной.
Для строительства использовали шесть 40-футовых морских контейнеров, которые были подготовлены к установке за пределами строительной площадки, а затем доставлены на место и смонтированы всего за два дня. Лишь некоторые элементы интерьера, детали ландшафта, а также парковка и открытый бассейн доработали спустя несколько недель.
Архитектура дома, получившего название Amagansett Modular House, повторяет естественные очертания участка, имеющего клинообразную форму. Наклон определил и расположение уровней и ориентацию здания. Постройка стоит на возвышенности на более широкой восточной части участка - ее фасад буквально примыкает к деревьям, а бетонный настил ведет к бассейну, расположенному с западной стороны.
Базовая сборная конструкция, разработанная MB Architecture, предполагает всего четыре 40-футовых грузовых контейнера. Но заказчики хотели иметь достаточно большой набор помещений: гостиную, кухню, хозяйскую спальню, три детские и три ванные. Поэтому архитекторы добавили еще два контейнера. С северной стороны приплюсовали 40-футовый, а половину 20-футового присоединили ко второму этажу, чтобы увеличить размеры родительской спальни.
Другие фотографии этого интересного проекта находятся ЗДЕСЬ.